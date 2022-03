HINDI TOTOO: Wala pang MILF noong administrasyon ni Ferdinand Marcos

Buod

Ang sabi-sabi: Wala pa ang Moro Islamic Liberation Front o MILF noong administrasyon ng dating pangulong Ferdinand Marcos.

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Itinatag ang MILF noong 1977, noong administrasyon ni Marcos na nagtagal mula 1965 hanggang 1986.

Itinatag ang MILF noong 1977, noong administrasyon ni Marcos na nagtagal mula 1965 hanggang 1986.

Isang post sa Facebook page na “Ang Pahina” na ginawa noong Pebrero 27 ang nagsasabi na walang Moro Islamic Liberation Front o MILF sa administrasyon ng dating pangulong Ferdinand Marcos, na mula 1965 hanggang 1986.

Ito ang sinabi sa post, na ang laman ay puro salaysay ng mga ilang sinasabing nangyari noong administrasyong Marcos: “Ipamulat po natin na ang MILF ay wala sa panahon ni President Marcos dahil ang mga MNLF ay nagkaroon ng pag-uusap sa gobyerno at binigyan sila ng kalayaang magkaroon ng sariling mga lup (sic) at sariling gobyerno sa Autonomous Regions of Mindanano (sic) noong 1976.”

Hindi totoo ang pahayag na walang MILF noong administrasyon ni Marcos.

Nabuo ang MILF nang kumalas ng grupo ni Hashim Salamat mula sa Moro National Liberation Front o MNLF noong 1977 bunga ng hidwaan tungkol sa kung paano nila gustong mabuo ang isang malayang Muslim Mindanao.

Sa tingin ng grupo ni Salamat, hindi akma sa mga hangarin ng Islam ang hangad ng MNLF na tuluyang kumalas mula sa gobyerno ng Filipinas ang Muslim Mindanao. Ang hangad naman ng MILF ay isang nagsasariling estado o rehiyong Islamic na bahagi pa rin ng Filipinas. (BASAHIN: Opium of the people in Marawi)

1977 din ang kinikilala ng MILF na taon ng pagkakatatag nito. Sabi sa opisyal na website ng MILF na luwaran.com, itinatag ang organisasyon noong Setyembre 1977, ngunit isinapubliko lamang noong 1984.

Makikita rin sa iba pang mga source ang 1977 bilang taon ng pagkakatatag ng MILF, kagaya ng Center for International Security and Cooperation (CISAC) na nasa Stanford University, ang Oxford Islamic Studies Online, ang Office of the Presidential Adviser on the Peace Process (OPAPP), at ang profile ni Mohagher M. Iqbal, isa sa mga nagtatag ng MILF kasama si Salamat, na makikita sa website ng Ministry of Basic, Higher, and Technical Education ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. – Percival Bueser/Rappler.com

Si Percival Bueser ay nagtapos bilang volunteer ng fact-checking mentorship program ng

Rappler. Ang fact check na ito ay sinuri ng miyembro ng research team ng Rappler at ng senior editor.

