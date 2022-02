HINDI TOTOO: Binigyan ng Oxford si Marcos Jr. ng dual degree certificate

Buod

Ang sabi-sabi: Binigyan ng University of Oxford si Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ng dual degree certificate.

Binigyan ng University of Oxford si Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ng dual degree certificate. Marka: HINDI TOTOO

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Ayon sa University of Oxford, binigyan si Marcos ng isang Special Diploma sa Social Studies noong 1978. Walang binanggit ang unibersidad na binigyan nito si Marcos ng isang dual degree certificate.

Ayon sa University of Oxford, binigyan si Marcos ng isang Special Diploma sa Social Studies noong 1978. Walang binanggit ang unibersidad na binigyan nito si Marcos ng isang dual degree certificate. Bakit kailangan i-fact-check: In-email sa Rappler ang sabi-sabi na ito para ma-fact-check.

Mga detalye

Isang post ni “Mary Ignacio” sa Facebook page na “ABL-Ang Babaeng Lutang” noong Pebrero 19 ang nagsasabing binigyan ng University of Oxford si Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ng isang dual degree certificate.

Nakalagay sa caption ng post ang linyang “The dual Degree certificate of BBM in Oxford!”

Sinabi rin sa caption ng post na posibleng mabigyan si Marcos ng dual degree certificate dahil iba ang sistema ng United Kingdom, kung nasaan ang University of Oxford, at ng Pilipinas.

Kasama sa post ang dalawang larawan umano ng degree confirmation ni Marcos na pirmado ng deputy registrar ng Oxford na si M.D. Sibly at larawan ng isang liham mula sa Oxford Degree Conferrals Office manager na si Jeremy Drew.

In-email sa Rappler ang sabi-sabi na ito upang ma-fact-check.

Hindi totoo ang sabi-sabing ito.

Ayon sa private secretary to the registrar ng Oxford na si Cathy King, si Marcos ay binigyan ng Oxford ng Special Diploma in Social Studies noong 1978. Walang sinabi si King na binigyan ng unibersidad si Marcos ng isang dual degree certificate o na kumuha siya ng dual degree sa Oxford noong siya ay nag-aaral pa.

Dagdag pa ni King, wala ring koneksiyon ang Special Diploma ni Marcos sa una niyang kinuhang kurso na isang Bachelor of Arts degree na hindi niya natapos. Hindi rin katumbas o kapantay ng bachelor’s degree ang special diploma na ipinagkaloob kay Marcos.

Sinabi ito ni King sa isang email sa Filipino artist na si Ruston Banal bilang tugon sa inquiry nito tungkol sa pinag-aralan ni Marcos sa Oxford. Ito rin ang tugon na nakuha ng Rappler mula sa Oxford Information Compliance Team noong Oktubre 2021.

Sinabi naman ng Oxford spokesperson na si Clare Woodcock sa isang email noong 2015 na nag-aral si Marcos sa Oxford noong 1975 para sa isang bachelor’s degree, ngunit hindi niya ito nakumpleto, at binigyan na lamang siya ng special diploma noong 1978. Wala rin nabanggit ang Oxford spokesperson na binigyan ng Oxford ng dual degree certificate si Marcos.

“We can confirm that a Ferdinand Marcos matriculated at the University of Oxford in 1975 to read for a BA in Philosophy, Philosophy and Economics. According to our records, he did not complete his degree, but was awarded a Special Diploma in Social Studies in 1978,” sabi ni Woodcock sa kaniyang email sa Oxford graduate na si Matthew Montagu-Pollock na nag-inquire sa unibersidad.

Nanindigan naman ang kampo ni Marcos na hindi na-misrepresent ng presidential candidate ang kaniyang educational records sa Oxford.

“Presidential aspirant Bongbong Marcos has always been forthright on his conferment of a special diploma in social studies by the distinguish (sic) university and has never misrepresented his Oxford education,” sabi ng spokesperson ni Marcos na si Vic Rodriguez sa isang pahayag noong Oktubre 2021.

Nang imbestigahan ng Rappler ang educational attainment ni Marcos Jr. noong 2015, nakapaskil sa profile niya sa opisyal na website ng Senado na nakapagtapos siya sa University of Oxford.

Ang anak ng diktador na si Marcos ay tumatakbo sa pagkapangulo sa darating na eleksiyon sa Mayo 2022. – Lorenz Pasion/Rappler.com

Magbahagi kung may nakikita kang kahina-hinalang Facebook pages, groups, accounts, websites, artikulo, o mga larawan sa iyong network. I-send ang mga ito sa factcheck@rappler.com. Sa bawat fact check, labanan natin ang pagkalat ng mali o mapanlinlang na impormasyon.