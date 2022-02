HINDI TOTOO: Litrato ng pagsuporta ni Duterte, Bong Go at Gwendolyn Garcia kay Moreno

Buod

Ang sabi-sabi: May litrato na nagpapakitang sumusuporta sina Pangulong Rodrigo Duterte, Senador Bong Go, at Gobernador ng Cebu na si Gwendolyn Garcia sa kandidato sa pagkapangulo na si Isko Moreno.

May litrato na nagpapakitang sumusuporta sina Pangulong Rodrigo Duterte, Senador Bong Go, at Gobernador ng Cebu na si Gwendolyn Garcia sa kandidato sa pagkapangulo na si Isko Moreno. Marka: HINDI TOTOO

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Ang litrato ay kinuha noong Marso 17, 2021, noong hindi pa kandidato si Moreno sa pagkapangulo. Wala pa ring opisyal na ineendoso si Duterte, Go, at Garcia sa pagkapangulo nang isulat ang fact check na ito.

Ang litrato ay kinuha noong Marso 17, 2021, noong hindi pa kandidato si Moreno sa pagkapangulo. Wala pa ring opisyal na ineendoso si Duterte, Go, at Garcia sa pagkapangulo nang isulat ang fact check na ito. Bakit kailangang i-fact-check: Nang isulat ang fact check na ito, mayroon nang 605 reaksiyon, 125 komento, at 181 shares ang post na naglalaman ng sabi-sabi na ito.

Mga detalye

Kumakalat ang isang post na litrato sa Facebook mulang Pebrero 21 na umano’y nagpapakita ng suporta nina Pangulong Duterte, Senador Bong Go, at Cebu Governor Gwendolyn Garcia para kay presidential candidate Isko Moreno.

Nang isulat ang fact check na ito, mayroon nang 605 reaksiyon, 125 komento, at 181 shares ang post na naglalaman ng sabi-sabi na ito.

Ipinapakita ng litrato na nakasuot ang mga opisyal ng malalim na asul, ang kulay ng kampanya ni Moreno, at naka-hand sign na “one,” katulad din ng sa kampanya ni Moreno. Nakalagay sa post ang pahayag na, “Bong Go, Gov. Gwendolyn Garcia, at PRRD, aprubado si Isko Moreno bilang magiging susunod na pangulo ng bansa! Lahat, nag #SwitchToIsko na!”

Hindi totoo ang pahayag na ito.

Ayon sa isang Google reverse image search, ang larawan ay galing sa opisyal na Twitter account ng Cebu Daily News Digital noong Marso 18, 2021. Kinuha ito bago pa ang simula ng panahon ng aplikasyon sa kandidatura at hindi pa kandidato para sa pagkapangulo si Moreno sa panahong ito.

Ayon sa orihinal na tweet, ang litrato na ito ay kinuha sa “dinner meeting” nina Duterte, Go, at Garcia noong Marso 17, 2021. Walang ibang opisyal na pahayag, litrato, o recording na nagpapatunay na ineendoso nila si Moreno.

Wala pa ring opisyal na ineendoso si Duterte, Go, at Garcia sa pagkapangulo nang isulat ang fact check na ito. – Sofia Guanzon/Rappler.com

Kung may nakikita kang kahina-hinalang Facebook pages, groups, accounts, websites, artikulo, o mga larawan sa iyong network, i-send ang mga ito sa factcheck@rappler.com. Maaari ring magsumite ng mga sabi-sabi sa #FactsFirstPH tipline, ipadala lang ang mga ito bilang message sa Facebook ng Rappler o bilang direct message sa Twitter ng Newsbreak. Sa bawat fact check, labanan natin ang pagkalat ng mali o mapanlinlang na impormasyon.