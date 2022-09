Ipinagbabawal ng Safe Spaces Act ang pagmumura sa konteksto ng public sexual harassment

Ang sabi-sabi: Ipinagbabawal ng Republic Act (RA) No. 11313 o Safe Spaces Act ang pagmumura at maaaring makulong nang 30 araw at magmulta ng hanggang P10,000 ang mga lumabag dito.

Marka: KULANG SA KONTEKSTO

Bakit kailangang i-fact-check: Ipinadala sa Rappler email ang sabi-sabi upang i-fact-check.

Ang katotohanan: Sinabi ng Public Attorney’s Office (PAO) sa Rappler sa pamamagitan ng isang email noong Setyembre 1, 2022 na ipinagbabawal ng RA 11313 o Safe Spaces Act ang pagmumura sa konteksto ng public sexual harassment.

Ayon sa PAO: “Relatedly, it must be stressed that the context of cursing under Section 11 of R.A, No. 11313 must have been done in the streets and public spaces, directed to harass another person on account of his/her sexual orientation, gender identity and/or expression.”

(Dapat bigyang diin na ang konteksto ng pagmumura sa ilalim ng Section 11 ng RA 11313 ay dapat ginawa sa kalsada o pampublikong lugar at ito ay ginawa upang mang-harass ng ibang tao dahil sa kaniyang oryentasyong sekswal, pagkakakilanlan ng kasarian, at/o pagpapahayag.)

Sino ang mga puwedeng maparusahan? Ayon sa PAO, ang mga kaso ng pagmumura ay maaaring parusahan sa ilalim ng Section 11 ng Safe Spaces Law kung ito ay nasa konteksto ng “gender-based sexual harassment.”

Ayon sa Article 1, Section 4 ng Safe Spaces Law, na sinalin sa Filipino ng Philippine National Police Women and Children Protection Center, ang mga sumusunod ay sakop ng gender-based sexual harassment:

Catcalling

Wolf-whistling

Unwanted invitations

Mga paggamit ng misogynistic, transphobic, homophobic, at sexist na mga salita at komento

Hindi nais na puna o komento sa itsura ng isang tao

Pagsasambit ng mga komento na may seksuwal na suhestiyon

Sapilitan na pagkuha ng personal na detalye tulad ng phone number at email address

Panghihipo

Public masturbation

Pagbabanta sa iyong kaligtasan, lalo kung nagaganap ito sa mga kalsada, parke at eskinita.

Saan puwede lumapit? Ayon sa Article 1, Section 10 ng Safe Spaces Law, maaaring maghain ng report ang mga biktima ng gender-based public sexual harassment sa mga opisyal ng Metro Manila Development Authority at Philippine National Police. – Lorenz Pasion/Rappler.com



