Ano-ano ang inihahain sa Nobel Banquet?

MANILA, Philippines – Sa araw ng pagtanggap ni Rappler CEO Maria Ressa at Russian journalist Dmitry Muratov ng Nobel Peace Prize sa Biyernes, Disyembre 10, inaasahang dadalo rin sila sa engrandeng Nobel Banquet sa Grand Hotel sa Oslo, Norway, sa gabi.

Ang Nobel Peace Prize, ang pinakaprestihiyosong parangal sa buong mundo, ay iginagawad sa tao o organisasyong nag-ambag, sa pinakamahusay na paraan, sa pagkakasundo ng mga bansa, pagpapatigil ng tunggalian, at pagsusulong ng kapayapaan.

Ang parangal ay iginagawad ng komiteng hinirang ng Norwegian Parliament, pagkatapos ng proseso ng nominasyon na tumatagal nang walong buwan.

Kung prestihiyoso ang parangal, malamang na mga ipinagmamalaking pagkain din ang ihahain sa bangkete.

Si Ressa ang kauna-unahang Filipino na ginawaran ng Nobel Peace Prize. Kabahagi niya sa parangal si Muratov ng pahayagang Novaya Gazeta para sa kanilang kontribusyon sa kalayaan sa pamamahayag, na importante para sa demokrasya at kapayapaan.

Sino-sino ang dadalo?

Higit sa 200 ang inaasahang dadalo sa Nobel Banquet sa Disyembre 10. Uupo sa iisang mesa ang mga laureate at ang Hari at Reyna ng Norway, Pangulo ng Storting, ang Punong Ministro, at iba pang mga kinatawan ng gobyerno at non-profit na organisasyon.

Dahil daan-daang tao ang kailangang ipaghanda, maraming preparasyon ang kailangan upang sabay-sabay ang pagluto at paghahatid ng pagkain sa mga dadalo.

Ayon sa Nobel, ito ang bumubuo ng catering staff sa Nobel Banquet:

Catering manager, banqueting hall manager, at head chef

8 head waiter

210 waiters at waitresses

5 wine waiter

20 tagaluto

20 tagasilbi ng pagkain at tagahugas

Paano ang set-up ng mga mesa?

Noong mga unang taon ng Nobel Prize, nakaayos ang mga mesa sa hugis ng sapatos ng kabayo. Ngayon, mahahabang mesa ang ginagamit, at ang mesa kung saan uupo ang laureates, o table of honor, ay nasa gitna ng bulwagan.

Maglalagay ang mga catering staff ng:

6,730 piraso ng porselana

5,384 na baso

9,422 piraso ng kubyertos

Ayon sa Nobel, “Binibigyan ng pantay-pantay na pangangalaga ang pag-aayos ng lahat ng mesa, sa table of honor man o sa mga mesang para sa mga estudyante.” (The same care is given to each place setting, whether it is for the table of honor or the tables for students.)

Ano-ano ang pagkain?

Ang bida ng bangkete? Siyempre, kung ano-ano ang kakainin ng mga dadalo sa seremonya.

Inilalarawan ng menu ang kultura at disenyo ng Sweden. Sa seremonya sa Disyembre 10, hindi pa alam kung ano ang nasa menu. Hindi talaga ito ipinapaalam hanggang sa araw mismo ng seremonya.

Hindi biro ang pagbili ng ingredients para sa salo-salo sa Nobel. May isang taon, ayon sa Nobel, na bumili sila ng 2,692 dibdib ng kalapati, 475 lobster tails, 100 kilo ng patatas, 70 litro ng sweet and source raspberry vinegar sauce, 67 kilo ng Jerusalem artichoke, 53 kilo ng Philadelphia cheese, at 45 kilo ng lightly smoked salmon.

Narito naman ang mga dating naging menu sa Nobel Banquet:

1901-1910 (Mga unang taon ng Nobel Prize) Pampagana o appetizer: “Hors d’oeuvres” – tinapay na may nakapatong na iba’t ibang klase ng keso at karneng puti o pula. Maaari ring pastry puffs na may karne, pagkaing-dagat, keso, at gulay. Kasunod nito ang consommé, sabaw na gawa sa seasoned stock. Main course: Putaheng karne na puti o pula. Noong unang Nobel Banquet, poached brill (isda) na may white wine sauce, fillet ng beef imperial, at breast ng hazel grouse (ibon) na may Maderia sauce ang ipinakain. Panghimagas o dessert: Ice cream, sariwang prutas, at pastries

1921-1930 (Pagkatapos ng World War I) Pampagana: Sabaw ng pagong Main course: Karne ng itik, pabo, hazel hen, o black grouse. Noong 1927, main course ang fillet ng turbot (malapad na isda) na may kasamang talaba, at duck a la orange na may artichoke. Panghimagas: Ice cream o parfait, mga prutas, tsokolate

1941-1950 (Pagkatapos ng World War II) Pampagana: Consommé, malapot na sopas Main course: Karne ng reindeer, baka, gansa, manok, o pheasant. Noong 1946, main course ang inihaw na reindeer na may lingon berry sauce. Mahahanap ang lingon berry sa mga kagubatan ng Sweden. Panghimagas: Prutas tulad ng mansanas at peras, cake, ice cream



NOBEL BANQUET. Nobel Banquet at the Golden Hall of the Stockholm City Hall on 10 December 1958. Source: Brendler & Åkerberg Public domain via Wikimedia Commons

1981-1990 Pampagana : Salmon mousse na may crayfish sauce, cured fillet ng reindeer, juniper berry cured salmon, pâté ng pinausukang igat at sole Main course: Fillet ng moose na may morel sauce, Brussel sprouts at jelly, patatas na may leek, fillet ng usa, inatsarang moose, lingon berry sauce Panghimagas : Nobel parfait

1991-2001 Pampagana : Isda, shellfish, gulay Main course: Wild game (karne), kabute, berries na galing sa kagubatan ng Scandanavia. Noong 1991, inihaw na itik na may archipelago sauce ang main course. Panghimagas: Nobel parfait



2019 (Pinakahuling Nobel Banquet bago mag-pandemya) Pampagana: Kalix vendace roe na may pepino, pickle-poached kohlrabi, creamy dill na may horseradish sauce Main course: Itik na pinalamanan ng black chanterelles at lemon thyme, patatas na may caramelized na bawang, at ipinalinamnam ng pickled golden beetroot. Kasama nito ang savoy cabbage (repolyo), pinausukang kabute, inihurnong sibuyas, at spruce oil Panghimagas: Raspberry mousse, dehydrated chocolate mousse, raspberry kissel, at raspberry sorbet



Noong 2018, mayroon pang orkestrang kasama sa pagpasok ng mga dessert.

– Rappler.com

Source: NobelPrize.org

Basahin ang iba pang Rappler IQ tungkol sa Nobel Prize: