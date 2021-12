Nobel Peace Prize 2021: Ano-ano ang inaasahan sa seremonya sa Disyembre 10?

Sa seremonyang gaganapin sa Oslo, Norway, sa Disyembre 10, 8 ng gabi (oras sa Maynila), tatanggapin ni Rappler founder and CEO Maria Ressa ang Nobel Peace Prize 2021. Siya ang kauna-unahang Pilipinong gagawaran ng pinakaprestihiyosong pagkilalang ito.

Mula 1901, iginagawad ang mga Nobel Prize tuwing Disyembre 10, ang anibersaryo ng pagkamatay ng imbentor at industriyalista na si Alfred Nobel.

Ang Nobel Peace Prize, ang pinakaprestihiyosong parangal sa buong mundo, ay iginagawad sa tao o organisasyong nag-ambag, sa pinakamahusay na paraan, sa pagkakasundo ng mga bansa, pagpapatigil ng tunggalian, at pagsusulong ng kapayapaan.

Ang parangal ay iginagawad ng komiteng hinirang ng Norwegian Parliament, pagkatapos ng proseso ng nominasyon na tumatagal nang walong buwan.

Si Maria Ressa, ang tagapagtatag at CEO ng Rappler, ang kauna-unahang Filipino na ginawaran ng Nobel Peace Prize. Sa taong ito, kinikilala si Ressa at ang Russian journalist na si Dmitry Muratov ng Diyaryong Novaya Gazeta “sa kanilang pagsisikap na bantayan ang kalayaan sa pamamahayag, na kinakailangan para sa paglawig ng demokrasya at pananatili ng kapayapaan.”

Dahil sa patong-patong na kaso laban sa Rappler at kay Ressa sa ilalim ng administrasyong Duterte, kinailangan ni Ressa ng pahintulot mula sa apat na korte sa Pilipinas na lumipad patungong Oslo, Norway, para tanggapin ang Nobel Peace Prize ng 2021 sa isang seremonya.

Paano isasagawa ang paggawad ng premyo? Ano-ano ang inaasahan sa seremonya na magaganap sa Disyembre 10?

Saan at kailan ito gaganapin?

Gaganapin ang seremonya sa sa Oslo City Hall sa Biyernes, Disyembre 10, 8 ng gabi sa oras ng Maynila.

Inaasahang dadalo rito sina Ressa, Muratov, at David Beasley, ang executive director ng World Food Programme na Nobel Peace Prize laureate nang nakaraang taon.

Alinsunod sa habilin ni Alfred Nobel, ang Nobel Peace Prize ay iginagawad sa Oslo, Norway, samantalang ang mga Nobel Prize sa larang ng pisika, kimika, pisyolohiya o medisina, at panitikan naman ay iginagawad sa Stockholm, Sweden. Sa seremonya sa Stockholm, mula 1969, mayroon ding iginagawad na karagdagang parangal na Sveriges Riksbank Prize sa Economic Sciences.

Ang paggawad ng Nobel Peace Prize ay isinagawa sa Nobel Institute nang ilang taon, at sa auditorium ng University of Oslo mula 1947 hanggang 1990, bago ito inilipat sa Oslo City Hall noong 1990.

Bago ang seremonya

Sa 6 ng gabi, oras ng Maynila, dadalaw ang mga Nobel Peace Prize laureate sa Nobel Peace Center para sa taunang Save the Children Peace Prize Party. Maaaring puntahan ito ng mga batang nasa ika-5, ika-6, o ika-7 baitang.

Ang seremonya

Ganito ang magiging takbo ng programa:

Mga masining na pagtatanghal

Talumpati ni Berit Reiss-Andersen, ang tagapangulo ng Norwegian Nobel Committee

Paggawad ng diploma at gintong medalya sa mga laureate

Pagbigay ng mga Nobel Peace Prize Lecture nina Ressa, Muratov, at Beasley

Sa Disyembre 10 din, magaganap ang paggawad ng mga Nobel Prize sa iba’t ibang larang sa Stockholm Blue Hall sa Sweden.

Ayon sa Nobel Prize Outreach sa Oslo, ipinakikilala ng tagapangulo ng Norwegian Nobel Committee ang Nobel Peace Prize sa harap ng Hari at Reyna ng Norway, ang pamahalaan nito, ang mga kinatawan ng Storting o ang Norwegian Parliament, at mga inimbitahang bisita.

Pagkatapos ng seremonya

Ilang oras matapos ang seremonya, magkakaroon ng torchlight procession mula Oslo Central Station hanggang Grand Hotel, kung saan babatiin ng mga laureate ang parada mula sa balkonahe ng Nobel Suite.

Pagkatapos nito, gaganapin ang Nobel Peace Prize Banquet sa Grand Hotel, na dadaluhan ng mahigit 200 na inimbitahang bisita. Karaniwang kasama rito ng mga laureate ang Hari at Reyna ng Norway, ang Pangulo ng Storting, ang Prime Minister, at ang mga miyembro ng Nobel Committee.

Pinupuntahan din ito ng iba pang mga maharlika ng Norway, mga ministro, mga miyembro ng Storting, at mga kinatawan ng mga pampublikong institusyon, mga non-profit na organisasyon, at mga sektor na kultural at komersiyal.

Tumutok sa Rappler upang mapanood ang seremonya ng paggawad ng Nobel Peace Prize. – Rappler.com