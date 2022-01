Beyond the Stories: Bakit lumobo ang bilang ng COVID-19 cases sa Pilipinas?

Bookmark this page to catch the interview live on Wednesday, January 12, at 9 pm!

MANILA, Philippines – Hindi lamang bagong taon ang sinalubong ng Pilipinas ngayong unang linggo ng 2022, pati rin ang mataas na bilang ng mga kaso ng coronavirus

Ilang sunod-sunod na araw nang “all-time high” ang bilang ng mga may COVID-19 sa bansa, ilang linggo lamang makaraang akala natin ay bumababa na ang bilang ng mga kaso.

Sa Miyerkoles, Enero 12, tatalakayin nina Rappler multimedia reporter Sofia Tomacruz at researcher-writer Jodesz Gavilan kung bakit nagkaganito ang sitwasyon ng COVID-19 sa Pilipinas.

Sinusundan ni Tomacruz ang government response sa pandemya.

Ano ang mga dahilan sa likod ng paglobo ng COVID-19 cases? Ano ang dapat gawin ng gobyerno para hindi na lumala ang problema? Paano nito maaapektuhan ang paparating na eleksiyon?

Ang Newsbreak: Beyond the Stories ay serye ng Rappler tungkol sa mahahalaga at malalaking isyu sa Pilipinas. Panoorin at pakinggan ang latest episodes: