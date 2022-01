[EDITORIAL] Hindi raw rational ang mass testing, sabi ng DOH. Tigilan na ang palusot.

Marso 2021 pa lang sinabi na ng Department of Health na “hindi nito kailanman itinulak ang mass testing” dahil ito’y mauuwi sa “indiscriminate testing.” Ambot kung ano man ang ibig sabihin ng “indiscrimate testing.”

Nitong Enero 7, sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire na hindi magiging istratehiya ng gobyerno ang mass testing dahil “hindi ito rational, base sa siyensiya, at base po sa ating mga eksperto.”

Ano raw? Salamat sa mga non-answer, DOH. Pero hindi palusot ang hanap namin.

Sa paligoy-ligoy na sagot, nakarating din ang prusisyon sa simbahan. Sabi ni Vergeire, ito raw ay sa pagkilala ng limitadong resources ng bansa. Ayun pala, resources.

Sa totoo lang, hindi kapos ang resources. Ang totoo, hindi naglaan ng pondo. ZERO ang allotment para sa free mass testing sa ilalim ng P5.024 trillion 2022 national budget. Wala mang free mass testing, meron namang armas at military equipment!

Sabi pa ni Bayan Muna Representative Carlos Isagani Zarate “hindi dinisenyo ang 2022 budget upang sumagip ng buhay.” Kaya’t granular lockdowns na naman ang tanging diskarte ng mga otoridad. Wala naman kasing shortage ng baril upang manindak ng mga “pasaway”! 🙄

Ang siste, ang bigat sa bulsa magpatest. Ang home kit ay nasa P330-P400 bawat isa, ang antigen test sa clinic ay P700-P900, habang ang gold standard RT-PCR ay nasa P2,500-P3,800 bawat test. Kung anim kayo sa pamilya, hindi affordable ang linggo-linggong testing. Sana man lang gawing abot-kaya ang mga test.

Sabi ng maraming middle class na empleyado sa social media, na-wipe-out ang Christmas bonus nila sa testing kits at RT-PCR nitong nagka-surge dahil sa Omicron. Paano na sa Enero? Ang sumisipol papuntang bangko ay ang mga middlemen at pharma companies na nagbebenta ng testing kits at mga klinikang nagsasagawa ng tests.

Ang malinaw, bulag ang bansa sa tunay na rate ng transmission ng virus sa gitna ng kawalan ng mass testing.

Ang usapin ay data. Sabi nga ni Gabriela Representative Arlene Brosas, paano ka magko-containment kung bulag ka? Hindi ba ‘yan ang hindi rational, Usec Vergeire?

Hindi man binabaha ang mga ospital ng kaso ng malalang COVID-19, mismong mga health workers naman ang hindi makapag-report sa trabaho dahil tumba sa mala-trangkasong mga sintomas.

Ayon din sa ibang eksperto, hindi sinasalamin ng case reports ng DOH ang aktuwal na sitwasyon. Walang duda, mababa ang bilang ng DOH sa realidad dahil nga sa walang mass testing.

“You can’t fight a fire blindfolded,” sabi ni World Health Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus noong 2021. Pero mas mahirap kalaban ang pagbubulag-bulagan.

Nasa Year 3 na tayo ng pandemya. Dapat nahasa na tayo ng dalawang taon ng COVID-19 at muscle memory na lang ang pag-a-adjust sa sitwasyon. Pero hindi. Clueless, in denial, at puro palusot pa rin ang Kagawaran ng Kalusugan.

Matapos ang tatlong taon, wala pa rin tayong maaasahan sa gobyernong ito – walang regular na ayuda, walang mass tracing, at lalong walang free mass testing. Hay naku, makabalik na nga sa paghahanap ng murang test kit. – Rappler.com