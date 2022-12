[VIDEO EDITORIAL] Win-win daw ang Kamala stunt. Winner din ba ang mga mangingisda?

Kaibigan. Kakampi. Kaalyado. ‘Yan ang larawang ipininta ng isang US Vice President Kamala Harris na nakatayo sa dalampasigan ng Palawan habang iginigiit na maninindigan ang US para sa Pilipinas sa harap ng “intimidation and coercion in the South China Sea.”

Sa madaling salita, PR coup.

Sa pagbisita ng babaeng US VP, pinagtitibay ni Marcos ang hawak niya sa maka-Kanong mga heneral na di kailanman masisiyahan sa umano’y second-rate military hardware na galing sa Tsina.

Pero sa kabila ng mainit na pagtanggap kay Harris, tinutupad ni Marcos ang pangakong “a friend to all, an enemy to none,” lalo na’t tinanggap na niya ang paanyaya ni Presidente Xi Jinping na pumunta sa Tsina para sa isang state visit sa Enero.

Tungkol ba talaga sa territorial integrity at freedom of navigation ang hakbang ni Harris? Oo, pero higit pa riyan.

Sabi ng Rappler news editor na si Paterno Esmaquel II, dapat daw hindi i-romanticize ang Harris trip at tingnan ito bilang hakbang sa pagpapatibay ng US empire.

Simply put, kailangan nito ng tatambayan sa Asya. Malinaw ang mga prayoridad ng Estados Unidos na nagkukumahog panatiliin ang puwesto nito bilang global superpower.

Ang tanong namin, mauuwi ba ito sa pagbuti ng sitwasyon sa West Philippine Sea? Mapatitigil ba ng tulong ng US ang lantarang pambabastos ng mga militia boats ng Tsina at pagtatayo ng military structures nito sa atolls at reefs natin?

Malaya bang makapangingisda ang mga Pinoy sa sarili nating karagatan?

Mabibigyan ba ng “muscle” si Marcos para ma-neutralize ang pam-bu-bully sa West Philippine Sea? May tibay ba ng loob si Marcos na mag-stand-up sa bully?

Maituturing lamang na tunay na makabuluhan ang Harris visit kung may malinaw na pagbabago sa balance of power sa karagatan ng WPS. No more, no less. – Rappler.com

