[VIDEO EDITORIAL] EDSA or no EDSA, padayon

Nagkaroon ng bagong kahulugan ang 1986 February Revolution noong na-upo na si Rodrigo Duterte bilang presidente.

Nakita natin kung paano binaligtad, sinalaula, at binalewala ang mga panalo ng People Power.

Ganito rin ang selebrasyon ng EDSA People Power ngayong Pebrero 2023, 37 taon matapos ang makasaysayang tagpo – pero may dagdag na tadyak: ito ang unang selebrasyon ng EDSA sa ilalim ng anak ng diktador na pinalayas ng pag-aaklas.

Nakabalik na sa Malacañang ang mga Marcos, pati na rin ang lifestyle at estilo nila sa pulitika.

Two steps forward, one step back, ba ito? Parang mas akmang sabihin na one step forward, two steps back.

Sabi ng sociologist na si Jayeel Cornelio hindi ang “main characters” sa textbooks tulad ni Ramos o Cardinal Sin ang nakaukit sa alaala niya, kundi ang mga karaniwang tao.

Ang People Power ay kuwento ng mga pare, madre, mga estudyante, at mga manggagawa na unang tumugon sa panawagan ng EDSA.

Ano ang susunod na hakbang? We pick ourselves up, dust ourselves off, and rebuild the nation.

Marcos or no Marcos, EDSA or no EDSA. Padayon. — Rappler.com

