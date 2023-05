In This Economy: Ano’ng ibig sabihin ng bumababang inflation?

Ipaliliwanag ng ekonomistang si JC Punongbayan ang konsepto ng ‘inflation’ at ang mga dahilan kung bakit walang humpay ang pagtaas nito mula 2022

MANILA, Philippines – Sa nakalipas na mahigit isang taon, pataas nang pataas ang presyo ng mga bilihin, tulad ng sibuyas, asukal, at kuryente. ’Yung sibuyas, sa sobrang OA ng presyo, umabot pa sa P700 per kilo sa ibang lugar!

Sa ikalawang episode ng In This Economy, ipinapaliwanag ng resident economist ng Rappler na si JC Punongbayan ang konsepto ng “inflation” at ang mga dahilan kung bakit walang humpay ang pagtaas nito mula 2022. Tinatalakay din niya ang ibig sabihin ng pagbaba ng inflation mula Pebrero 2023.

Si Punongbayan ay isang assistant professor sa University of the Philippines School of Economics. – Rappler.com