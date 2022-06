HINDI TOTOO: Tinanggal ng ABS-CBN ang video clip ng biro ni Imee Marcos kay Karen Davila

Buod

Ang sabi-sabi: Binura ng ABS-CBN ang bahagi ng interbiyu kung saan biniro ni Senador Imee Marcos ang host na si Karen Davila.

Binura ng ABS-CBN ang bahagi ng interbiyu kung saan biniro ni Senador Imee Marcos ang host na si Karen Davila.

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Hindi binura ng ANC24/7 ang video. Mapapanood pa rin ito sa YouTube channel ng estasyon.

Hindi binura ng ANC24/7 ang video. Mapapanood pa rin ito sa YouTube channel ng estasyon.

Mga detalye

Isang video noong Hunyo 2 ng YouTube Channel “Balitang Ina” ang nagsabing binura ng ABS-CBN ang video clip ng biro ni Senador Imee Marcos sa brodkaster na si Karen Davila sa programang Headstart: One-on-One with PH Senator Imee Marcos.

Ang video ay pinamagatang, “ABS-CBN News Channel Inedit Agad At Dinelete Ang Video Clip Kung Saan Napahlya Si Karen Davila!”

Sinabi ng lalaki sa 1:29 timestamp ng video: “Ngunit ang kataka-taka ay ang pagkawala ng nasabing video clip sa mismong channel ng ANC. Biglang in-edit out ang portion kung saan napahiya ang host sa kanilang mismong bakuran.”

Nang isulat ang fact check na ito, mayroon nang mahigit 5,000 reaksiyon, 685 komento, at 263,153 views ang post sa YouTube.

Hindi totoo na binura ng ABS-CBN ang video clip.

Mapapanood pa rin ang orihinal at buong interbiyu ng programang Headstart: One-on-One with PH Senator Imee Marcos sa YouTube channel ng ANC24/7. Ang ANC24/7 ay isang subsidiary ng ABS-CBN.

Mapapanood na biniro ni Imee Marcos si Karen Davila sa 0:16 timestamp ng interbiyu. Sinabi ng senador na masaya siyang makita na nasa bansa pa rin si Davila. Sinabi rin ng senador na akala niya ay aalis ng bansa ang brodkaster kapag nanalo ang kaniyang kapatid na si Ferdinand Marcos Jr. sa pagkapangulo.

Mabilis na kumalat sa social media ang nasabing biro ni Marcos kay Davila. Sinasabi sa mga post mula sa iba’t-ibang social media page na napahiya si Davila sa sinabi ni Marcos.

Nilinaw ni Davila sa isang post sa kaniyang Facebook page na nagpadala kaagad ng text message si Marcos pagkatapos ng interbiyu para humingi ng paumanhin.

“Napikon po ba ako? Hindi po. Sen Imee Marcos also sent me an apology by text after the show. All good. Salamat!” sabi ni Davila.

Muling ipinost ni Davila ang video clip ng biro sa kaniya ni Marcos sa kaniyang Facebook page noong Hunyo 1. Sinabi ni Davila sa caption ng post na muli niya itong ipinost dahil mayroong mga nagpapakita ng video na hindi kasama ang kaniyang sagot sa sinabi ni Marcos.

Sinagot ni Davila and biro ni Senator Marcos ng, “Hoping always for the better of the country.” (Laging umaasang mapapabuti ang bansa.)

Sinabi naman sa isang fact check ng Explained PH na walang naging pahayag si Davila sa kaniyang social media accounts tungkol sa pag-alis sa Pilipinas kapag nanalo si Marcos Jr. sa pagkapangulo. – Lorenz Pasion/Rappler.com

