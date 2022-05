HINDI TOTOO: Mga librong pambata ng Adarna House may kaugnayan sa CPP-NPA-NDF

Buod

Ang sabi sabi : Ayon kay National Intelligence Coordinating Agency Director-General Alex Paul Monteagudo, niraradikalisa ng Communist Party of the Philippines-New People’s Army-National Democratic Front ang mga bata sa pamamagitan ng mga libro mula sa Adarna House.

: Ayon kay National Intelligence Coordinating Agency Director-General Alex Paul Monteagudo, niraradikalisa ng Communist Party of the Philippines-New People’s Army-National Democratic Front ang mga bata sa pamamagitan ng mga libro mula sa Adarna House. Marka: HINDI TOTOO

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Ang mga libro ng Adarna House, partikular na ang mga librong Ito ang Diktadura at Jhun-jhun, Noong Bago Ideklara ang Batas Militar, ay halaw sa mga tunay na nangyari sa kasaysayan. Wala sa anumang konteksto ng dalawang libro na ito o anumang pambatang libro ng Adarna House ang naghihikayat sa mga bata o kabataan na sumali sa mga armadong grupo.

Ang mga libro ng Adarna House, partikular na ang mga librong Ito ang Diktadura at Jhun-jhun, Noong Bago Ideklara ang Batas Militar, ay halaw sa mga tunay na nangyari sa kasaysayan. Wala sa anumang konteksto ng dalawang libro na ito o anumang pambatang libro ng Adarna House ang naghihikayat sa mga bata o kabataan na sumali sa mga armadong grupo. Bakit kailangang i-fact check: Ang sabi-sabing ito ay mapanganib dahil ito ay porma ng red-tagging na malaking banta sa karapatan at seguridad ng mga indibiduwal at institusyong tulad ng Adarna House. Ang post na ito ay nanggaling sa isang opisyal ng pamahalaan.

Mga detalye

Sa isang Facebook post nitong Huwebes, Mayo 12, iniugnay na ni National Intelligence Coordinating Agency Director-General Alex Paul Monteagudo ang mga librong pambata ng premyadong publisher na Adarna House sa Communist Party of the Philippines-New People’s Army-National Democratic Front (CPP-NPA-NDF).

Aniya, tinuturuan daw ng mga librong ito na sumalungat sa pamalahaan ang mga bata at kabataan.

Nakalakip sa kanyang post ang imahe ng mga tanyag na pambatang libro na Ito ang Diktadura ni Equipo Plantel at Jhun-Jhun, Noong Bago Ideklara ang Batas Militar ni Augie Rivera.

Hindi totoo na may kaugnayan sa CPP-NPA-NDF ang mga librong ito o maski ang Adarna House.

Ang librong Ito ang Diktadura ay orihinal na nailimbag na bahagi ng Spanish book series noong 1977 bilang pagpapakilala sa mga diktador mula sa iba’t ibang bansa tulad ni Adolf Hitler, Kim Jong-il, Saddam Hussein, at, sa kontekstong Filipino, si Ferdinand Marcos Sr. Ito ay isinalin sa Filipino ni Kata Garcia at inilimbag ng Adarna House noong 2017.

Tumutukoy din ito sa mga pangyayari at karanasan kung paano mabuhay sa ilalim ng diktadurya. Non-fiction ang genre ng librong ito dahil ito ay naglalayong magbigay ng kuwento at impormasyon tungkol sa mga tunay na nangyari sa mundo at kasaysayan.

Kinikilala rin hindi lang ng Filipinas kundi ng iba’t ibang bansa na diktador ang dating pangulo na si Ferdinand Marcos Sr. dahil sa paggamit nito ng kanyang kapangyarihan at ng Batas Militar upang pamunuan ang bansa mula 1965 hanggang mapatalsik siya noong 1986.

Ang librong Jhun-Jhun, Noong Bago Ideklara ang Batas Militar ay nagkukuwento tungkol sa mga organisadong demonstrasyon bago ang Batas Militar mula sa perspektibo ni Jhun-jhun, isang inosenteng bata.

Historical fiction naman ang genre ng librong ito na ang mga panahon, pangyayari, at lugar ay nakabase sa tunay na nangyari sa kasaysayan habang ang mga karakter at aksiyon ay maaaring kathang-isip.

Bilang pagkilala rito, maraming demonstrasyon bago ang Batas Militar na maaaring paghalawan ng kuwento, tulad ng serye ng kilos-protesta noong Sigwa ng Unang Kuwatro o First Quarter Storm.

Wala sa anumang konteksto ng dalawang libro na ito o anumang pambatang libro ng Adarna House ang naghihikayat sa mga bata o kabataan na sumali sa mga armadong grupo. (BASAHIN: Adarna’s Martial Law kid’s books on sale, red-tagged by NICA chief)

Sa katunayan, ang Adarna House ay kilala sa paglikha ng mga makabuluhang libro para sa mga bata simula pa lamang noong 1980.

Nagkamit ito ng halos 100 prestihiyosong pagkilala at parangal sa loob at labas ng bansa. Ilan na rito ang Gintong Aklat Award, National Book Awards, Carlos Palanca Memorial Awards for Literature, International Board on Books for Young People, at Noma Concours for Picture Book Illustrations.

Itinatag ito ni Pambansang Alagad ng Sining at makatang Virgilio S. Almario (Rio Alma), na puspusang nangampanya ngayong 2022 para kina Leni Robredo at Kiko Pangilinan para sa pagkapangulo at pangalawang pangulo.

Ang ideya para sa publishing house na ito ay mula sa proyektong ipinatupad ni Almario para sa Nutrition Center of the Philippines ni Unang Ginang Imelda Marcos noong 1970s. – Dominic Gutoman/Rappler.com

Kung may nakikita kang kahina-hinalang Facebook pages, groups, accounts, websites, artikulo, o mga larawan sa iyong network, i-send ang mga ito sa factcheck@rappler.com. Maaari ring magsumite ng mga sabi-sabi sa#FactsFirstPH tipline. Ipadala lang ang mga ito bilang message sa Facebook ng Rappler, bilang direct message sa Twitter ng Newsbreak, o bilang message sa amingViber fact check chatbot. Sa bawat fact check, labanan natin ang pagkalat ng mali o mapanlinlang na impormasyon.