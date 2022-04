HINDI TOTOO: Matagumpay ang COVID-19 vaccination dahil sa mabuting relasyon ni Duterte sa China at Russia

Buod

Ang sabi-sabi: Ang mabuting relasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte sa China at Russia ang dahilan kung bakit naging matagumpay ang pagbabakuna ng Pilipinas laban sa COVID-19. Nalagpasan na ng bansa ang kakayahan sa pagbabakuna ng Vietnam, Indonesia, Malaysia, at kahit na ang Singapore.

Ang mabuting relasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte sa China at Russia ang dahilan kung bakit naging matagumpay ang pagbabakuna ng Pilipinas laban sa COVID-19. Nalagpasan na ng bansa ang kakayahan sa pagbabakuna ng Vietnam, Indonesia, Malaysia, at kahit na ang Singapore. Marka: HINDI TOTOO. Sumasang-ayon ang Rappler sa markang “Hindi Totoo” na nauna nang ibinigay ng AlterMidya sa kanilang fact check sa sabi-sabing ito.

HINDI TOTOO. Sumasang-ayon ang Rappler sa markang “Hindi Totoo” na nauna nang ibinigay ng AlterMidya sa kanilang fact check sa sabi-sabing ito. Ang katotohanan: Sa lahat ng bansa sa ASEAN, pinakamababa ang ranggo ng Pilipinas sa pagbabakuna laban sa COVID-19 noong 2021.

Sa lahat ng bansa sa ASEAN, pinakamababa ang ranggo ng Pilipinas sa pagbabakuna laban sa COVID-19 noong 2021. Bakit kailangang i-fact-check: Ang pagmamanipula ng datos at katotohanan ukol sa programa ng COVID-19 sa Pilipinas ay balakid sa pagsasaayos ng malaking kakulangan sa pagbabakuna sa bansa.

Mga detalye

In-upload ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) sa Facebook page nito ang isang bahagi ng Laban Kasama ng Bayan, isang programa ng Sonshine Media Network International (SMNI). Sa bidyo, isinasalaysay ni Jeffrey “Ka Eriz” Celiz na naging matagumpay ang pagbabakuna laban sa COVID-19 sa Pilipinas dahil sa mabuting relasyon ni Pangulong Duterte sa China at Russia. (BASAHIN: Quiboloy’s SMNI fuels disinformation, online attacks on gov’t critics).

Dagdag pa niya, nalapagsan na ng Pilipinas ang kakayahan ng Vietnam, Indonesia, Malaysia, at Singapore sa pagbabakuna ngayong pandemya.

Hindi totoo ang sabi-sabing ito.

Ayon sa report na “The State of Southeast Asia: 2021,” na isinagawa ng ASEAN Studies Centre sa ISEAS-Yusof Ishak Institute mula Nobyembre 18, 2020 hanggang Enero 10, 2021, kulelat ang Pilipinas sa mga bansa sa ASEAN sa pagsugpo ng COVID-19.

Sa mga bansang unang nabanggit ni Celiz, lumalabas sa report na nabigyan pa nga ng pinakamataas na citizens’ approval ang Vietnam para sa kanilang paghawak sa pandemya, habang pumapangatlo naman ang sa Singapore.

Maging sa recovery rankings ng Nikkei Asia noong nakaraang Oktubre 2021, makikitang panghuli din sa 121 na bansa ang Pilipinas sa “infection management,” “vaccine rollout,” at “social mobility.”

Bagama’t isang taon na magmula nang magsimulang magbakuna sa Pilipinas laban sa COVID-19, nananatiling nakatutok ang pagbabakuna sa ilang bahagi lamang ng bansa, kagaya ng Metro Manila, Davao Region, at Cordillera Administrative Region.

Hanggang sa kasalukuyan, hindi pantay ang distribusyon ng bakuna, kulang ang health workers, at kapos sa primary health centers sa bansa – ilan sa mga dahilan kung bakit patuloy na nagiging mahirap ang pagharap ng bansa sa pandemya. – Rochel Ellen Bernido/Rappler.com kasama nina Maez Estrada at Joseph Gloria/AlterMidya

