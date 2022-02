HINDI TOTOO: Dinumog ng tagasuporta ni Marcos Jr. ang GMA station matapos ang Soho interviews

Ang mga bidyo na nagpapahayag ng sabi-sabing ito ay katugma sa mga larawan mula sa motorcade nina Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. at Sara Duterte na naganap noong Disyembre 8, 2021, sa Quezon City

Buod

Ang sabi-sabi: Dinumog ng mga tagasuporta ni Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang GMA station pagkatapos ng The Jessica Soho Presidential Interviews na tinanggihan ng kandidato.

Dinumog ng mga tagasuporta ni Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang GMA station pagkatapos ng The Jessica Soho Presidential Interviews na tinanggihan ng kandidato. Marka: HINDI TOTOO

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Walang mga ulat na nagpapatunay na dinumog ang GMA o may naganap na rally at motorcade ang mga tagasuporta ni Marcos Jr. noong Enero 24. Batay sa paggamit ng Google reverse image search, ang mga bidyo ng umano’y pagsugod ay katugma ng mga larawang galing sa motorcade nina Marcos Jr. at Sara Dutertena naganap noong Disyembre 8, 2021, sa Quezon City.

Walang mga ulat na nagpapatunay na dinumog ang GMA o may naganap na rally at motorcade ang mga tagasuporta ni Marcos Jr. noong Enero 24. Batay sa paggamit ng Google reverse image search, ang mga bidyo ng umano’y pagsugod ay katugma ng mga larawang galing sa motorcade nina Marcos Jr. at Sara Dutertena naganap noong Disyembre 8, 2021, sa Quezon City. Bakit kailangan i-fact check: Nang isulat ang fact check na ito, mayroon nang mahigit 182,000 views, 682 comments, at 6,300 likes ang bidyo na naglalaman ng sabi-sabi.

Mga detalye

Mabilis kumalat ang isang bidyo na pinamagatang: “HALA JESSICA SOHO NANLOMO SA NAKITA BBM SUPPORTERS SUMUGOD SA GMA OMG” gawa ng YouTube channel na “ROGERJOY VLOG” noong Enero 24.

Nang isulat ang fact check na ito, mayroon nang mahigit sa 182,000 views, 682 comments, at 6,300 likes ang bidyo na naglalaman ng sabi-sabing ito.

Gamit ang pinagtahi-tahing maiikling clip mula sa motorcade at rally ng mga tagasuporta nina Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. at Sara Duterte, sinabi ng bidyo na dinumog ng mga tagasuporta nila ang opisina ng GMA Network Center. Nangyari ito pagkatapos ng The Jessica Soho Presidential Interviews na hindi pinuntahan ni Marcos Jr. noong Enero 22.

Hindi ito totoo.

Walang mga ulat na nagpapatunay na dinumog ang GMA Network o may naganap na rally at motorcade ang mga tagasuporta ni Marcos Jr. noong Enero 24, dalawang araw matapos ang presidential interviews na tinanggihan ni Marcos Jr.

Batay sa paggamit ng Google reverse image search, ang mga bidyo ay katugma ng mga larawan galing sa motorcade nina Marcos Jr. at Duterte na naganap noong Disyembre 8, 2021, sa Quezon City.

Bukod dito, ang Metro Manila ay nasa ilalim ng Alert Level 3 mula Enero 16 hanggang 31 dahil sa biglang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Ayon sa Department of Health (DOH), limitado ang kapasidad para sa mga social event kagaya ng rally o motorcade.

Noong panahon na kinuha ang mga larawan at bidyo ng motorcade noong Disyembre 8, nasa ilalim pa ng Alert Level 2 ang Metro Manila mula Disyembre 16 hanggang 31. Nasa ilalim ng Alert Level 3 ang Metro Manila noong ginanap ang The Jessica Soho Presidential Interviews at mas mahigpit ang mga patakaran sa mga pagtitipon.

Marami na ring naisulat na fact check ang Rappler tungkol sa mga Marcos. – Sofia Guanzon/Rappler.com

