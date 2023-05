HINDI TOTOO: Tagong Marcos gold account sa Indonesia

Ang sabi-sabi: Kukunin na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang higit 1 bilyong metrikong toneladang ginto na iniwan ng kanyang ama sa isang bangko sa Indonesia.

Marka: HINDI TOTOO

Bakit kailangan i-fact-check: Ang naturang Facebook video na ini-upload noong Mayo 10 ay umani na ng 47,000 views, 3,000 reactions, at 279 shares mula sa isang page na may 79,000 followers.

Habang panandalian lamang na ipinakita sa video ang isang sertipiko ng umano’y deposito ng ginto, ang pamagat ng video ay nagpapahiwatig na naglakbay si Marcos sa Indonesia upang kunin ang ginto ng pamilya.

Ang katotohanan: Ayon sa pinakahuling tala ng World Gold Council noong Pebrero 2023, nasa 208,874 tonelada ng ginto pa lamang ang namimina sa buong mundo, kung saan humigit-kumulang dalawang-katlo ang namina mula noong 1950. Malayo ito sa sinasabing 1,161,336,676 toneladang gold bullion sa sertipikong ipinakita.

Makikita rin sa aklat na inilabas ng International Monetary Fund (IMF) noong 1991 – isa sa mga organisasyong binanggit sa sertipiko – na humigit kumulang 100,000 toneladang ginto ang kabuuang yamang namina sa pagtatapos ng 1989, kaparehong taon kung kailan pumanaw ang dating pangulong Ferdinand E. Marcos. Sa kasalukuyan, tinatayang nasa 2,814.1 metrikong toneladang ginto pa lamang ang hawak ng IMF.

Mga kaduda-dudang detalye: Hindi tugma ang pirmang makikita sa logo at pangalan ng bangko sentral ng Indonesia sa pirma ni Arifin Siregar, ang alkalde ng bangko mula 1983 hanggang 1988.

Ilang beses nang pinasinungalingan ng Rappler ang mga sabi-sabing may katumbas na presyo sa ginto ang “Ang Bagong Lipunan” currency series. Nakasaad sa talaan ng BSP na inilabas at ipinakalat mula 1973 hanggang 1993 ang ABL series, higit dalawang dekada matapos talikuran ng bansa ang gold standard at gumamit ng fiat currency, ayon na rin sa pag-aaral ng Johns Hopkins University.

Recycled: Dati nang naglabas ng fact check ang Rappler ukol sa kaparehong sertipikong pinakita sa video. Makikitang dinagdag ang logo at pangalan ng Bank Indonesia sa naturang sertipiko. Ang paglabas ng video ay kasabay ng biyahe ni Marcos papuntang Indonesia para sa 42nd Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Summit noong Mayo 10.

May ilang fact-check na ring inilabas ang Rappler sa iba pang mga sabi-sabi ukol sa ginto ng mga Marcos:

– Kyle Marcelino/Rappler.com

Kyle Marcelino is a graduate of Rappler’s fact-checking mentorship program. This fact check was reviewed by a member of Rappler’s research team and a senior editor. Learn more about Rappler’s fact-checking mentorship program here.

