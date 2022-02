HINDI TOTOO: Sinabi ni Robredo na ibabalik niya ang Aquino government

Buod

Ang sabi-sabi: Sinabi umano ni Bise Presidente Leni Robredo sa Twitter na kung mananalo siya bilang pangulo, “Ibabalik ko po ang Aquino government. Kung ano ang ginawa ni PNoy noong 2010-2016 sa Pilipinas ay gagawin ko rin sa 2022-2028.”

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Walang mga ulat o screenshot na nagpapatunay na sinabi ni Robredo ang pahayag na iyon sa kaniyang opisyal na Twitter account o sa mga iba niyang opisyal na social media account.

Walang mga ulat o screenshot na nagpapatunay na sinabi ni Robredo ang pahayag na iyon sa kaniyang opisyal na Twitter account o sa mga iba niyang opisyal na social media account. Bakit kailangan i-fact-check: Nang isulat ang fact check na ito, mayroon nang 2,200 reaksiyon, 338 komento, at 305 shares ang post na naglalaman ng sabi-sabi na ito.

Mga detalye

Kumalat ang isang post sa Facebook noong Pebrero 7 na gamit ang pangalan at litrato ng yumaong pangulong Benigno “Noynoy” Aquino III o “PNoy” at ni Bise Presidente at kandidato para sa pagkapangulong si Leni Robredo. Ayon sa post, sinabi ni Robredo ang pahayag na ito: “Ibabalik ko po ang Aquino government. Kung ano ang ginawa ni PNoy noong 2010-2016 sa Pilipinas ay gagawin ko rin sa 2022-2028.”

Hindi totoo ang pahayag na ito.

Ang huling tweet kung saan ginamit ni Robredo ang pangalang Aquino ay noong Pebrero 1, kung saan pinasalamatan niya ang mga dating opisyal at miyembro ng gabinete ni Aquino sa kanilang pag-endoso sa kanyang pagkakandidato sa pagkapangulo.

Ang mismong sinabi ni Robredo sa tweet na ito ay: “Grateful for the support of former AFP chiefs, Cabinet members, and career diplomats who served with former President Noynoy Aquino. I knew about the culture of competence and collaboration within these ranks from my husband.”

(Nagpapasalamat ako sa mga dating AFP chief, miyembro ng gabinete, at mga diplomat na pinaglingkuran ang ating bansa kasama ni dating pangulo Noynoy Aquino. Alam ko po ang kultura ng kakayahan at pagkakaisa sa mga ranggong ito dahil sa asawa ko.)

Si Robredo ay asawa ng dating mayor ng Naga at Department of the Interior and Local Government secretary Jesse Robredo.

Malalim ang koneksiyon ni Robredo sa administrasyong Aquino. Tumakbo bilang pangalawang pangulo si Robredo noong 2016 kasama ni Mar Roxas, isa ring miyembro ng gabinete noong administrasyong Aquino. Si Bam Aquino, ang pinsan ni dating pangulo Aquino, ay naging campaign manager din ni Robredo noong panahon na ito. Si Bam din ang campaign manager ni Leni ngayong 2022.

Walang mga ibang ulat o screenshot na nagpapatunay na sinabi ni Robredo ang pahayag sa kanyang mga opisyal na social media account o interview. – Sofia Guanzon/Rappler.com

