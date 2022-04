HINDI TOTOO: Ang asawa ni Marcos Jr. ay miyembro ng New York State Bar Association

Sinabi ng New York State Bar Association na hindi miyembro si Liza Marcos at wala rin siya sa talaan ng lahat ng mga abogado ng New York State Office of Court at New York State Unified Court System

Buod

Ang sabi-sabi: Ang asawa ni Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na si Marie Louise Araneta-Marcos ay miyembro ng New York State Bar Association.

Ang asawa ni Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na si Marie Louise Araneta-Marcos ay miyembro ng New York State Bar Association. Marka: HINDI TOTOO

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Sinabi ng New York State Bar Association na hindi miyembro si Liza Marcos ng kanilang samahan, samantalang sinabi naman ng New York State Office of Court Administration na wala ang pangalan ni Liza Marcos sa kanilang talaan ng lahat ng mga abogado sa New York State mula 1920. Wala rin sa talaan ng website ng New York State Unified Court System ang pangalan nito.

Sinabi ng New York State Bar Association na hindi miyembro si Liza Marcos ng kanilang samahan, samantalang sinabi naman ng New York State Office of Court Administration na wala ang pangalan ni Liza Marcos sa kanilang talaan ng lahat ng mga abogado sa New York State mula 1920. Wala rin sa talaan ng website ng New York State Unified Court System ang pangalan nito. Bakit kailangang i-fact-check: Nakalista sa online resumé ni Liza Marcos ang kalipikasyon na ito.

Mga detalye

Sa online resumé ni Marie Louise “Liza” Araneta-Marcos, asawa ng presidential candidate na si Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., nakalista sa professional affiliations section na siya ay miyembro ng New York State Bar Association (NYSBA).

Hindi ito totoo.

Sinabi ni NYSBA Member Resource Center representative Lindsay Panzica sa Rappler na si Liza Marcos ay hindi miyembro ng nasabing samahan.

“Our records show that Louise Araneta-Marcos is not a member of our Association,” sabi sa email ni Panzica. (Ayon sa aming tala, si Louise Araneta-Marcos ay hindi miyembro ng aming samahan.)

Ang NYSBA ay isang pribadong samahan ng mga lisensiyadong abogado sa New York na binuo noong 1876. Nakalagay sa membership section ng kanilang website na bukas ang kanilang samahan para sa mga banyagang abogado na nais sumapi.

Sa isang tugon sa email ng Rappler, sinabi rin ng New York State Office of Court Administration (NYSOCA) na wala sa kanilang tala ang pangalan ni Araneta-Marcos.

“A review of our files indicates no record of an individual listed as admitted as an attorney to the New York bar since 1920 with the name of ‘MARIE LOUISE ARANETA-MARCOS’, ‘MARIE LOUISE CACHO ARANETA’, or ‘LOUISE ARANETA MARCOS,’” sabi ng email ng NYSOCA.

(Sa pagsusuri sa aming mga file, walang nakatalang indibiduwal sa New York bar mula 1920 ang may pangalan na “Marie Louise Araneta-Marcos,” “Marie Louise Cacho Araneta,” o “Louise Araneta Marcos.”)

Ang NYSOCA ang administrative arm ng New York State Unified Court System (NYSUCS).

Hinanap din ng Rappler ang pangalan ni Liza Marcos sa talaan ng mga abogadong rehistrado sa website ng NYSUCS, ngunit wala rin ang pangalan nito sa nasabing website.

Tumatakbo ang kanyang asawa na si Marcos Jr. sa pagkapangulo sa eleksiyon sa Mayo 2022. Kamakailan, nang tanungin sa isang interbiyu ni Boy Abunda kung magiging bahagi siya ng gobyerno kung magiging pangulo ang mister, sinabi ni Mrs. Marcos Jr. na, “They can’t afford me.” Sa panayam ding ito niya sinabi ang ngayon ay viral nang “I’m so New York.” – Lorenz Pasion/Rappler.com

Kung may nakikita kang kahina-hinalang Facebook pages, groups, accounts, websites, artikulo, o mga larawan sa iyong network, i-send ang mga ito sa factcheck@rappler.com. Maaari ring magsumite ng mga sabi-sabi sa #FactsFirstPH tipline. Ipadala lang ang mga ito bilang message sa Facebook ng Rappler, bilang direct message sa Twitter ng Newsbreak, o bilang message sa aming Viber fact check chatbot. Sa bawat fact check, labanan natin ang pagkalat ng mali o mapanlinlang na impormasyon.