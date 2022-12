FACT CHECK: Wala sa huling habilin ni Marcos ang banggit ng ginto o sambayanang Pilipino

Tanging ang mga anak at kanyang asawa lamang ang pinamanahan ni dating pangulong Ferdinand E. Marcos sa kanyang huling habilin at testamento

Sabi-sabi: Sa oras na mabawi ng kanyang panig mula sa Presidential Commission on Good Government (PCGG) ang yaman niya at mga gintong ipinahiram umano niya sa iba’t ibang mga bansa, makikinabang daw ang Pilipinas, ayon sa huling habilin at testamento ni dating pangulong Ferdinand E. Marcos.

Sinabi sa video na pinamagatang, “Dahilan Kung Bakit Pinahiram ni Marcos ang Kanyang Mga Ginto | Marcos Gold” ang sumusunod: “Tunay na matalinong lawyer at investor ang yumaong dating pangulong Marcos. Ginamit niya pangangailangan ng mga bansa para sa world market upang gawing investment opportunity na lumago ang kaniyang yaman na siya namang nakaplanong gamitin sana para sa ating bansa, na kung hindi lang sa pumipigil noon ay siyang tiyak na sana pakikinabangan ng ating bansa ngayon.”

Marka: HINDI TOTOO

Bakit kailangang i-fact-check: Walang katapusan ang pagpapakalat ng mga sabi-sabing matagal nang napatunayang hindi totoo hinggil sa umano’y ginto at yaman ng pamilyang Marcos na hinabilin daw para sa pamilyang Pilipino.

Ang katotohanan: Sa huling habilin at testamento ni Marcos, walang pagbanggit ng sambayanang Pilipino, sabi-sabing mga ginto at nakalululang yaman, maging ng PCGG. Sa halip, ang pagbabayad lang ng kanyang utang, pagpapalibing, at mga buwis ang unang binanggit sa kanyang testamento.

Pinangalanan din ang mga iniwan niyang kinatawan para tumupad sa habiling ito: ang kabiyak na si Imelda Marcos at ang anak na ngayo’y Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Gayun din ang mga magmamana ng kanyang mga ari-ariang hinati sa kanyang asawa at apat na anak – Marcos Jr., Imee, Irene, at Aimee. Walang pagbanggit sa sambayanang Pilipino.

Maka-ilang ulit (parang sirang plaka lang) na pinatunayang imposible ang sinasabing yaman at gintong mayroon daw ang pamilyang Marcos. Ilang beses na ring napatunayang hindi pinamanahan, inuulit namin, hindi pinamanahan, ng dating pangulo ang sambayanang Pilipino. Ilan sa mga ito ang sumusunod:

– Ailla Dela Cruz/ Rappler.com

Kung may nakikita kang kahina-hinalang Facebook pages, groups, accounts, websites, artikulo, o mga larawan sa iyong network, i-send ang mga ito sa factcheck@rappler.com. Maaari ring magsumite ng mga sabi-sabi sa #FactsFirstPH tipline. Ipadala lang ang mga ito bilang message sa Facebook ng Rappler, bilang direct message sa Twitter ng Newsbreak, o bilang message sa aming Viber fact check chatbot. Sa bawat fact check, labanan natin ang pagkalat ng mali o mapanlinlang na impormasyon.