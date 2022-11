Itinatag ang PCGG upang bawiin ang nakaw na yaman ng mga Marcos

Hindi ginawang legal ng Presidential Commission on Good Government ang pagnanakaw ni dating pangulong Cory Aquino sa yaman ng pamilyang Marcos

Ang sabi-sabi: Ginawang legal ng Presidential Commission on Good Government (PCGG) ang pagnanakaw ni dating pangulong Corazon “Cory” Aquino sa mga yaman ng pamilyang Marcos.

Nakalagay sa teksto ng video ang sumusunod: “PCGG! Ginawang legal sa pagnanakaw ni Cory Aquino para nakawin ang mga yaman ng pamilyang Marcos. Nasaan na ang mga nakulimbat nila sa mga Marcos?”

Marka: HINDI TOTOO

Ang katotohanan: Itinatag ang PCGG upang bawiin ang mga “ill-gotten” o mga nakaw na yaman ni dating pangulong Ferdinand Marcos at ng kanyang pamilya, maging ng kanyang mga kamag-anak at mga tauhan.

Ayon sa Executive Order No. 1, s.1986, mandato ng PCGG ang pagbawi sa mga nakaw na yaman, imbestigasyon sa mga kaso ng korupsiyon, at pagtitiyak na hindi na mauulit at maiiwasan ito.

Napatunayang nakaw ang mga naitalang nabawing yaman ng PCGG mula sa mga Marcos kabilang ang $658-milyong Swiss bank deposits, $3.37-milyong itinago sa Arelma Inc., $153,089 na halaga ng alahas, at $24-milyong halaga na art collection.

Kinapuntahan ng naibalik na yaman: Inulat ng PCGG sa kanilang 2021 Accomplishment Report na noong natapos ang 2021 ay naibigay na sa Bureau of Treasury ang P175 bilyon sa perang nabawi. Ang bilyong halaga ay ginamit upang suportahan ang mga magsasaka at biktima ng human rights violations, at naging pondo para sa Coco Levy Fund.

Ayon sa ulat ng PCGG sa pagdinig ng committee on justice sa House of Representatives noong ika-24 ng Agosto, 2022, nasa P265 bilyon ang kabuuang yaman na nabawi mula sa mga Marcos at P125 bilyon pa ang maaaring mabawi mula sa kasalukuyang 87 kasong nakahain. – Micah Gonzales/Rappler.com

