HINDI TOTOO: Walang planong solusyon si Robredo sa problema ng droga sa bansa

Naglabas na dati ng mga rekomendasyon si Robredo para maiayos ang paglaban kontra sa ilegal na droga pagkatapos ng kanyang maikling panahon bilang co-chair ng Inter-Agency Committee on Anti-Illegal Drugs.

Buod

Ang sabi-sabi: Walang planong solusyon si Bise Presidente Leni Robredo sa problema ng droga sa bansa.

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Nasabi na ni Robredo noon na plano niyang pagtuunan ng pansin ang rehabilitasyon at prebensiyon para masolusyonan ang problema ng droga. Naglabas din siya ng mga rekomendasyon para maiayos ang paglaban kontra sa ilegal na droga pagkatapos ng kanyang maikling panahon bilang co-chair ng Inter-Agency Committee on Anti-Illegal Drugs.

Bakit kailangang i-fact-check: Ang Facebook post na naglalaman ng ganitong sabi-sabi ay mayroon nang 2,200 na reaksiyon, 2,900 na share, at pitong komento.

Mga detalye

Sa Facebook post, naglista ang isang Kevin Anore Bones ng kanyang mga rason kung bakit hindi niya iboboto sa pagkapangulo si Leni Robredo. Isa sa mga nakalista: “Against drug war but failed to provide solution on drug problem.” (Ayaw sa drug war, pero walang maibigay na solusyon sa problema ng droga.)

Ang post na ito ay mayroon nang 2,300 na reaksiyon, 2,900 na share, at pitong komento.

Hindi totoo ang sabi-sabing ito.

Binanggit ni Robredo sa isang press conference noong Oktubre 29, 2021, sa Sorsogon na itutuloy niya ang kampanya kontra sa ilegal na droga, ngunit mas pagtutuunan niya ng pansin ang rehabilitasyon at prebensiyon at hindi ang pagpatay sa mga suspek, na siyang marka ng drug war ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Ibinahagi ni Robredo ang kanyang karanasan bilang co-chair ng Inter-Agency Committee on Anti-Illegal Drugs (ICAD), at sinabing hindi siya naniniwala sa heavy enforcement bilang paraan ng pagsasagawa ng drug war.

Nauna nang isinapubliko ni Robredo ang kanyang mga rekomendasyon matapos ang kanyang panahon bilang co-chair ng ICAD. Isa na rito ang pagtatakda sa Dangerous Drugs Board chief bilang chief ng ICAD. Ang Philippine Drug Enforcement Agency ang kasalukuyang namumuno ng ICAD, base sa Executive Order No. 15 ni Pangulong Duterte.

Ang mga nasabing rekomendasyon ay binanggit na rin ni Robredo sa mga nakaraang presidential interview, gaya ng sa Jessica Soho Presidential Interviews na inilabas sa YouTube noong Enero 22, 2022, at sa 2022 Presidential One-On-One Interviews with Boy Abunda naman noong Enero 26, 2022.

Sa one-on-one interview ni Abunda kay Robredo, ibinigay ng Bise Presidente ang mga sumusunod na rekomendasyon: pag-maximize ng ICAD, pagkumpleto ng datos, pag-aayos ng paglalaanan ng budget, pag-alis ng tokhang, at pagtutok sa paghihigpit o pagsakal sa suplay. – Ellen Dee Dego/Rappler.com

Si Ellen Dee Dego ay isang Rappler intern. Ang fact check na ito ay sinuri ng miyembro ng research team ng Rappler at ng senior editor. Basahin ito para sa karagdagang detalye tungkol sa internship program ng Rappler.

