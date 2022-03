KULANG SA KONTEKSTO: Sinabi ni Robredo na magbibigay siya ng CIA report kay Biden

Buod

Ang sabi-sabi: Nang tanungin Vice President Leni Robredo kung ano ang sasabihin niya kay US President Joe Biden kapag siya’y naging pangulo ng Pilipinas, ang isinagot lang niya ay ibibigay niya kay Biden ang CIA report tungkol sa Pilipinas.

KULANG SA KONTEKSTO Ang katotohanan: Pinutol ang bidyo para magmukhang walang saysay ang sagot ni Robredo. Sa kumpletong bidyo mula sa “Round 2: Strategic Crisis Scenario” segment ng DZRH Presidential Job Interview, inilahad ni Robredo ang detalyadong mga hakbang niya kung atakihin ng Tsina ang Pag-asa Island sa Palawan.

Mga detalye

Kumakalat ang post ng Facebook page na “Hotspot” mula noong Pebrero 25 na naglalahad ng umano’y balak sabihin ni Bise Presidente Leni Robredo kay United States President Joe Biden kung sakaling siya ay maging presidente ng Pilipinas.

Ang tanging ipinakitang pahayag na sinabi umano ni Robredo ay, “Ibibigay ko sa kanya yung intelligence report na ibinigay sa akin at sasabihin ko sa kanya na ito ‘yung ‘binigay sa akin ng iyong Central Intelligence Agency (CIA) at siguro hindi ko naman siya kailangang ipaalala na meron tayong Mutual Defense Treaty na ‘pag kinakailangan natin sila ay nakahanda silang tulungan tayo.”

Nang i-fact-check ito, umabot na sa 13,000 na reaksiyon, 3,500 komento, at 10,000 shares ang ibinahaging quote card. May iba pang Facebook pages na nag-repost nitong quote card.

Kulang sa konteksto ang sabi-sabing ito.

Dumalo sa DZRH Presidential Job Interview si Robredo at ang iba pang mga kandidato sa pagkapangulo noong Pebrero 2.

Sa “Round 2: Strategic Scenario” ng panayam, nagbigay ang DZRH kay Robredo ng crisis scenario: binigyan daw ng US Department of State at CIA si Robredo ng intelligence report tungkol sa maaaring planong pagsalakay ng 300 Chinese maritime militia ships sa Pag-asa Island, at kasabay nito ay nagkaroon ng Luzon-wide blackout na gagawin ng National Grid Corporation of the Philippines (NGCP). Pag-uusapan daw itong agenda sa meeting niya kasama si Biden.

Matapos ilahad ang crisis scenario, itinanong kay Robredo ang sumusunod: “Ano kaya ang step-by-step orders ang sasabihin ninyo na ginawa na ninyo matapos ninyong matanggap ang intelligence report kahapon tungkol sa national and international security threat sa Pag-asa Island, Madam President?”

Sinagot ito ni Robredo at ibinahagi niya ang kaniyang tatlong step-by-step orders kung siya ay nasa ika-100 araw na sa opisina bilang pangulo. Sa kaniyang pahayag na ito nakapaloob ang kaniyang plano kung sakaling maglabas ng intelligence report ang CIA.

Ayon kay Robredo: “Hindi na mangyayaring mabibigla ako kasi ’yung una kong gagawin pagkaupo ko ay sisiguraduhin ko na ’yung ating armed forces ay equipped para malaman nila kung ano ’yung nangyayari doon na hindi tayo masa-shock. Hindi tayo mabibigla na may ganito palang formation pero hindi natin alam, ’yun yung number one.”

Ang pangalawa sa kaniyang mga tuntunin ay: “Kung hypothetical nga lulusubin na tayo, mayroon tayong Mutual Defense Treaty with the US. ‘Yung Mutual Defense Treaty natin with US naglalayon na ’pag mayroong scenario na tayo ay mayroong aggression galing sa labas ay tutulungan tayo ng US.”

Ang kaniyang pangatlong tuntunin ay ang pagseseguro ng presensiya ng bansa sa West Philippine Sea at pagbibigay sa mga mangingisda ng sapat na kakayahan at kagamitan upang makapangisda at hindi sila matakot.

Bukod pa rito, binanggit ni Robredo ang pagpapalakas ng kapasidad ng coast guard na siyang magbabantay at magbibigay ng lakas ng loob sa mga mangingisda.

Tungkol sa Armed Forces of the Philippines: “’Yung ating AFP ay dapat handa, na kung kinakailangan ng coast guard na humingi ng saklolo sa ating Philippine Navy ay, unang-una, handa sila; pangalawa, ay mayroon silang kagamitan na maayos para makasaklolo sila.”

Matapos ang ilan pang mga tanong kaugnay sa kaniya step-by-step orders, tinanong muli: “Madam President, ano ho ang sasabihin niyo kay President Biden?”

Sinagot ito ni Robredo at ito lamang ang pahayag na nilagay sa kumakalat na quote card. – Joana de Guzman/Rappler.com

Si Joana de Guzman ay isang Rappler intern. Ang fact check na ito ay sinuri ng miyembro ng research team ng Rappler at ng senior editor. Basahin ito para sa karagdagang detalye tungkol sa internship program ng Rappler.

Kung may nakikita kang kahina-hinalang Facebook pages, groups, accounts, websites, artikulo, o mga larawan sa iyong network, i-send ang mga ito sa factcheck@rappler.com.