HINDI TOTOO: Tumatakbo si Satur Ocampo sa pagkasenador sa 2022 halalan

Buod

Ang sabi-sabi: Si Satur Ocampo ay tumatakbo sa pagkasenador sa halalan sa Mayo 9, 2022.

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Wala si Ocampo sa listahan ng Commission on Elections ng mga tumatakbo sa pagkasenador sa halalan ngayong 2022.

Wala si Ocampo sa listahan ng Commission on Elections ng mga tumatakbo sa pagkasenador sa halalan ngayong 2022. Bakit kailangang i-fact-check: Ang pahayag na ito ay galing kay Antonio Parlade, retiradong lieutenant general ng Armed Forces of the Philippines at dating tagapagsalita ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict sa isang post niya nitong Mayo 5 at sa isang komento niya noong Mayo 4 sa kanyang Facebook account.

Mga detalye

Sa isang post sa Facebook nitong Mayo 5 at sa isang komento niya noong Mayo 4, sinabi ni Antonio Parlade, retiradong lieutenant general ng Armed Forces of the Philippines at dating tagapagsalita ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC), na tumatakbo sa pagkasenador sa halalan ngayong 2022 si Satur Ocampo, dating kinatawan ng Bayan Muna party-list group at siya ring presidente nito.

Ito ang sinabi niya tungkol kay Ocampo at kay Neri Colmenares na chairperson naman ng Bayan Muna: “Sabay na natin i-flush ang buong Kamatayan/KABAG Bloc, kasama na yong tumatakbo sa Senado. Colmenares at Satur Ocampo. Mga salot sa lipunan.”

Ang “KABAG” ay isang mapanuyang acronym para sa mga party-list group na kasapi ng Makabayan bloc na tumatakbo ngayon: Kabataan, Anakpawis, Bayan Muna, ACT Teachers, at Gabriela.

Nang isinulat ang fact check, mayroon nang 748 na reaksiyon, 41 na komento, at 153 na share ang post.

Sa isa pa niyang post, nagkomento rin si Parlade noong Mayo 4, “I did not know that SATUR OCAMPO is also running for senator.” (Hindi ko rin alam na si SATUR OCAMPO ay tumatakbo sa pagkasenador.)

Nang isinulat ang fact check na ito, mayroon namang 265 na reaksiyon ang komento.

Hindi totoo ang sabi-sabi na tumatakbo sa pagkasenador si Ocampo ngayon 2022 elections. Hindi nag-file ng certificate of candidacy si Ocampo. Wala ang pangalan niya sa Certified List of Candidates para sa mga pambansang posisyon ng Commission on Elections para sa halalan ngayong Mayo 9, 2022.

Si Colmenares naman ay isa sa mga kandidato.

Wala rin ang pangalan ni Ocampo sa pinal na balota ng Comelec na gagamitin para sa halalan. May pangalan naman na nasa balota ngunit hindi na tumatakbo ngayon: si Rodante Marcoleta, na umatras sa karera noong Abril 27. Ituturing na “stray votes” ang mga boto para sa kanya.

Si Parlade ay nag-file ng certificate of candidacy para sa pagkapangulo sa halalan ngayong 2022, ngunit hindi na siya kandidato ngayon. Kilala si Parlade sa panrered-tag ng iba’t-ibang personalidad at institusyon.

May n-afact-check na rin ang Rappler noon na pahayag na may kinalaman sa halalan mula naman sa kasalukuyang spokesperson ng NTF-ELCAC at undersecretary ng Presidential Communications Operations Office na si Lorraine Badoy. Ito ay ang pahayag na ang Kabataan party-list group, na bahagi ng Makabayan bloc, ay nakakuha ng mga 160,000 na boto lamang sa halalan noong 2019.

Nahaharap si Badoy sa sari-saring reklamo para sa kanyang panrered-tag. (BASAHIN: LIST: Complaints filed against red-tagger Lorraine Badoy) – Percival Bueser/Rappler.com

Si Percival Bueser ay nagtapos bilang volunteer ng fact-checking mentorship program ng Rappler. Ang fact check na ito ay sinuri ng miyembro ng research team ng Rappler at ng senior editor.

