HINDI TOTOO: Video ng pagpapahayag ni Duterte ng suporta para kay Robredo

Buod

Ipinapakita ng isang video na sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte sa isang rally na si Bise Presidente Leni Robredo ang kaniyang susuportahan sa karera para sa pagkapangulo. Marka: HINDI TOTOO

Hindi si Pangulong Duterte ang nasa video. Ang video clip ay parte ng mensahe ni Jun “Zagitsit” Alegre, na tumatakbo bilang provincial board member ng ikalawang distrito ng Albay sa grand rally ng partido na Ang Probinsyano. Ginaya ni Alegre ang estilo ng pananalita ni Duterte sa kaniyang mensahe sa nasabing rally. Bakit kailangang i-fact-check: Nang isulat ang fact check na ito, mayroon nang mahigit 29,000 reaksiyon, 1,200 komento, at 616,000 views ang post sa TikTok.

Mga detalye

Isang video noong Mayo 7 ng TikTok user “@_cravingfortakoyaki” ang nagpapakita ng pahayag umano ni Pangulong Rodrigo Duterte ng pagsuporta sa pagtakbo ni Bise Presidente Leni Robredo para sa pagkapangulo.

Maririnig sa video na sinasabi ng lalaki na umano’y si Duterte: “This may be my first time that I’m gonna make public my choice for president. Leni ako.”

(Ito yata ang unang pagkakataon na sasabihin ko sa publiko ang aking pinili para sa pagkapresidente. Leni ako.)

Hindi totoong si Duterte ang nasa TikTok video.

Ang lalaki sa video ay ang politiko na si Jun “Zagitsit” Alegre, na tumatakbo bilang provincial board member ng ikalawang distrito ng Albay.

Makikita sa isang video ng Facebook user na si Vanessa Alcantara ang mas malapit at mas malinaw na kuha ng pahayag ni Alegre. Sa unang bahagi ng kaniyang pahayag, pabirong ginaya ni Alegre si Duterte, bago niya sinabi ang kaniyang pormal na mensahe para sa rally.

Makikita rin sa video ni Alcantara ang kabuuang mensahe ni Alegre na tumagal nang limang minuto kompara sa TikTok video ng sabi-sabi na isang minuto lang ang haba.

Bagaman isang independent candidate, dumalo si Alegre sa grand rally ng partido na Ang Probinsyano at Team Rosal-Cristobal ng kandidato sa pagka-alkalde na si Geraldine Rosal at ang kaniyang running mate na si Bobby Cristobal sa Sawangan Park, Legazpi City, noong Mayo 7. – Lorenz Pasion/Rappler.com

Kung may nakikita kang kahina-hinalang Facebook pages, groups, accounts, websites, artikulo, o mga larawan sa iyong network, i-send ang mga ito sa factcheck@rappler.com. Maaari ring magsumite ng mga sabi-sabi sa #FactsFirstPH tipline. Ipadala lang ang mga ito bilang message sa Facebook ng Rappler, bilang direct message sa Twitter ng Newsbreak, o bilang message sa aming Viber fact check chatbot. Sa bawat fact check, labanan natin ang pagkalat ng mali o mapanlinlang na impormasyon.