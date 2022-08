[EDITORIAL] 8 tagubilin ni FVR sa mga pinuno ngayon

Pumanaw na ang tinaguriang pinakamahusay na presidente ng Pilipinas – si Fidel V. Ramos – ang ika-12 pangulo natin.

Mahalagang maisakonteksto ang pagpanaw ni FVR: iniwan niya tayo sa panahong, hindi lang may lamat, kundi warak na ang demokrasyang minahal niya.

Ang pinakamakahulugang saludong maibibigay natin sa kanya, sa aming pananaw, ay ang pagsasapuso ng mga leksiyon at bilin na kanyang iniwan.

Konstitusyon, higit sa lahat.

Sa isang panayam kay Rappler CEO Maria Ressa noong 2017, sinabi ni FVR na sa kabila ng pagiging magpinsan, kinalaban niya si Ferdinand E. Marcos.

Sabi niya, “Why did I go against this guy? Well, it’s because of, again, what is in the Constitution. 1935 during that time, 1987 now. You obey the orders of your superiors, your commanding officers if they are legal orders.”

Sabi ni dating senador Franklin Drilon sa eulogy niya para kay FVR: “As secretary of defense, I saw him defend Cory and democracy nine times, and he was steadfast. And indeed, I saw why he was called ‘Steady Eddie.’”

Kapayapaan ang endgame, hindi ubusan ng tropa.

Ironic na si FVR, ang sundalong pinanday ng digmaan, ang pinakanag-asam ng kapayapaan – mahigit pa sa mga sumunod sa kanyang presidenteng sibilyan na sina Erap Estrada at Gloria Macapagal-Arroyo. Testamento sa pagpapahalaga ni FVR sa kapayapaan na sa panahon niya’y may dalawang makahulugang tangkang makipag-usap sa National Democratic Front at pagbuo ng peace agreement sa Moro National Liberation Front noong 1996.

Nakalulungkot lang isipin na ang mga sundalong naging tagapagtanggol ng demokrasya noon sa ilalim ng kanyang pamumuno – na inaabutan ng mga madre ng bulaklak – ay siyang pasimuno ngayon sa red-tagging bilang pangunahing taktika ng paglaban sa insurgency.

Sana’y matanto ng NTF-ELCAC at ni Hermogenes Esperon na kalapastanganan sa alaala ni FVR ang grandstanding nila sa halip na magsagawa ng matinong intelligence work at “winning the hearts and minds” strategy. Sana’y batid nila na kalapastanganan kay FVR ang tumalikod sa peace process.

Sa giyera kontra droga: “There is too much unilateralism.” “Shoot to disable, not to kill.”

Binibigyang-diin ni FVR ang “5 haligi ng law enforcement.”

Sabi ni FVR sa panayam sa Rappler noong 2017, “Number 1 is the law enforcement, prosecution, courts or judiciary, corrections which include not just prison but also social welfare schools and rehab centers. The most important of all that puts all of these fingers together – community, the public. I’m not seeing the proper coordination of the 5 pillars at this time. There seems to be too much unilateralism in law enforcement these days.”

Dapat daw sinusunod ng pulisya ang batayang alituntunin ng engagement: “Shoot to disable and not to kill… You cannot investigate the guy who is already in the funeral parlor.”

Pinabulaanan din niya ang lagi nang palusot ng pulis kapag may napatay na sibilyan sa giyera kontra droga: nanlaban.

Sabi niya, “In police work, you have an overwhelming force, a preponderance of force, maybe 5 to 1, and the quarry is in slippers… it’s not like you are facing an invading army.”

Ang policy of fear ay nanggagaling sa “insecurity” ng isang lider.

Tungkol sa pamumunong gamit ang pananakot: “A lot of this fear being generated by him [Duterte] is because he is afraid of fear, for he is not secure, he’s insecure.”

Sa ibang bahagi ng panayam, sabi ni FVR sa mga Pilipino. ”Our people should not be afraid to speak out. This is a free country.”

Humanap ng bagong kaalyado, nguni’t huwag iwan ang mga kaibigan.

Sabi ni FVR, hindi “independent foreign policy” ang kailangan, kundi isang “interdependent foreign policy.”

Kinilalala siya sa buong mundo sa kanyang global at regional approach sa pakikitungong panlabas.

Siya ang pangulong nagpakanta at nagpasayaw kay Chinese President Jiang Zemin sa isang cruise sa Manila Bay – ito’y sa kabila ng pananaw na siya’y AmBoy dahil nagtapos siya sa West Point.

Buhayin ang consultation process.

Iniwan tayo ni FVR sa panahong napalitan na ng memes ang mahirap na trabaho ng pagbubuo ng consensus at polisiya sa pamamagitan ng konsultasyon.

Sa panahon ni FVR nabuo ang mga rainbow coalition ni Speaker Jose de Venecia sa pulitika, hindi tribo-tribo o misplaced nationalism na tatak ng dating pangulong si Rodrigo Duterte.

Sabi ni FVR, “There is need for more consultation, by the leaders, led by the President, with the other stakeholders meaning the people themselves.”

Binanggit niya ang Legislative, Executive, Development, Advisory Council (LEDAC) Law na yumayakap ng lahat ng stakeholders sa pagbubuo ng “majority decision” na nahinto sa panahon ni Arroyo.

Magkaroon ng malinaw na roadmap sa ekonomiya.

Klaro ang pangitain ni FVR para sa ating bansa; malinaw ang roadmap niya para sa kinabukasan. Nilansag niya ang mga monopolya sa telecommunications at transportasyon – at hindi siya nangiming banggain ang pamankin ni Cory Aquino na nag-endorso sa kanya sa pagkapresidente.

Sa ilalim niya, nasimulan ang deregulation and liberalization policies, at natapos ang nakapipilay na power blackouts. Bumaba rin ang poverty incidence sa 31% mula 39%.

Hindi kaaway ang media.

Ayon kay Juliet Javellana, associate publisher ng Philippine Daily Inquirer, sa panahon ni FVR, “walang reporter na na-ban sa Palasyo, walang inihabla ng libel, walang tinakot na sasampahan ng subversion. Wala ring ad boycott laban sa mga kritikal na pahayagan.”

Ayon naman kay Howie Severino ng GMA News, gagap ni FVR ang “adversarial relationship” sa pagitan ng mga otoridad at mamamahayag, at naiintindihan daw niya na mahalaga ang papel ng media: “Holding power to account was an essential pillar of any democracy.”

Iniwanan tayo ni FVR ng mahahalagang leksiyon sa pulitika, lalo na sa demokrasya. Sana’y makinig si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Higit kailanman ay relevant si FVR sa buhay natin. Paalam, at salamat, FVR. – Rappler.com