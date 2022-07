[EDITORIAL] ‘Listen to contrary views,’ decriminalize libel

Sana'y panindigan niya ang pangako niyang pagre-reject ng 'politics of division'

Sa kasaysayan ng buong mundo, naimbento ang libel upang supilin ang kritisismo laban sa mga nasa poder. Isa itong napakabisang paraan upang makontrol ang mga mamamahayag.

Maraming mga batas sa Asya na panahon pa ng colonial era at ginagamit pambusal sa mga kritiko ng mga monarkiya at pamahalaan.

Ayon sa international human rights lawyer na si Amal Clooney at ang dating presidente ng UK Supreme Court na si Lord Neuberger of Abbotsbury, “Sa panahon na mas maraming otokratikong estado kaysa demokratiko, kapag 1/3 ng populasyon ay nakatira sa ‘backsliding democracies,’ ‘urgent’ ang pagpoprotekta sa mga mamamahayag.”

Nagbigay din sila ng mga ehemplo sa buong mundo. Sa India, ginagamit daw ng gobyernong Modi laban sa mga climate activists at journalists ang isang colonial sedition law na ginamit dati upang ikulong si Mahatma Gandhi.

Sa Thailand, nahatulan ng 87 years sa kulungan ang isang dating opisyal dahil sa pagre-repost ng mga video na tumutuligsa sa royal family.

May isang Pakistani pop star na inakusahan ang isang singer ng panghihipo sa kanya – ngayon siya ang humaharap sa tatlong taong pagkakakulong dahil sa umano’y “defamation.”

Sabi ni Senador Raffy Tulfo na pinaboran ng Korte Suprema ng Pilipinas nang idinulog niya ang kasong libel sa Kataastaasang Hukom, aasikasuhin niya ang pagdedecriminalize nito, pero pabor siya sa pananatili ng civil liabilities.

Sa kaso naman ni Rappler CEO and Nobel laureate Maria Ressa, maraming legal calisthenics na ginawa upang madiin siya. Andiyan ang “republication doctrine” na mapanganib dahil pinapayagan nitong masampahan ng libel ang mga lumang artikulong labas na dapat sa prescription period.

Ang pinakahuling tumbling ng batas sa Court of Appeals, ginawa nang 15 years ang prescription period sa libel.

Sa Pilipinas na lang, sa 12 na na-convict ng libel, 3 ay journalist, at isa si Ressa diyan.

Mismong Philippine Supreme Court ang nagsabing, “The constitutionality of criminalizing libel is doubtful.”

Malakas ang ugong sa internasyonal na larangan na i-decriminalize ang libel.

Ngayon, nananawagan si United Nations Special Rapporteur sa administrasyong Marcos na wakasan na ang paggamit ng libel laban sa mga journalist.

Isa ang Pilipinas sa mga bansang nag-draft ng International Covenant on Civil and Political Rights na nangangalaga sa free speech sa buong mundo.

Hindi na tumatalima ang Pilipinas sa kasunduang nilagdaan nito habang pinananatili nito ang libel na isang kriminal na offense.

Nakikiisa ang Rappler sa panawagang i-decriminalize ang libel. Nakikiisa ang Rappler sa pag-uudyok sa gobyerno ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na ibalik ang katinuan sa ating mga batas at iwaksi ang draconian law na ito.

Sana’y panindigan ni Pangulong Marcos ang paulit-ulit niyang pagbigkas ng pagkakaisa. Sana’y panindigan niya ang pangako niyang pagre-reject sa “politics of division.”

Sana’y panindigan niya ang napakasarap pakinggang mga pangungusap noong kanyang inagurasyon: “We shall seek, not scorn dialogue; listen respectfully to contrary views.” – Rapper.com