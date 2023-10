[EDITORIAL] Talagang ‘ibang usapin ang bigas’

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

Nasapul ng survey ng Pulse Asia ang nararamdaman nating lahat: na pamahal nang pamahal ang presyo ng mga bilihin, lalo na ang bigas, pero kumakaunti ang kinokonsumo natin.

Halos sa pagkain napupunta ang kinikita ng mga household. Ito’y sa kabila ng paghihigpit ng sinturon sa pagkain. (BASAHIN: Filipinos spend more for food, particularly rice, yet eat less – Pulse Asia)

Sa katunayan, ang Setyembre 2023 ay 14-year high para sa rice inflation, na umabot sa 17.9%. Ang pangkalahatang inflation naman ay tumaas pa ng 6.1% nitong Setyembre, mas mataas sa 5.3% noong Agosto.

’Yan ay sa kabila ng price caps ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bigas – bagay na pinulaan ng maraming eksperto at ekonomista. Sa bandang huli, isa lamang itong populist at stop-gap move upang i-deflect ang galit ng mamamayan – hindi bale na kung magdusa ang traders at maliliit na rice dealers, not to mention ang mga magsasaka.

Nitong pinakahuling Pulse Asia survey, bumulusok ang approval scores hindi lang ni Marcos (15-percentage-point drop), kundi pati na rin ng ka-tandem niyang si Vice President Sara Duterte (11-percentage-point drop).

Tila moment of truth ito para sa dalawang pinunong dinala sa Malacañang ng agos ng manufactured reality. Naiintindihan ni Marcos na magkabigkis ang approval niya at ang bituka ng mamamayan. Nang tinanong siya tungkol sa bumagsak na rating, sabi niya, “Hindi mo masisisi ang tao…talagang naghihirap sila eh. Bigas ito eh, ibang usapin ang bigas.”

Eto namang si VP Sara, medyo clueless pa rin. Bago pa sana tinanggal sa kanya ng Mababang Kapulungan ang panukalang confidential funds niya para sa 2024, sana’y nabasa na niya ang writing on the wall, at nagkusa na siyang bitawan ang mga sikretong pondo.

Pero hindi. In true Duterte fashion, binansagan niyang “enemies of peace” ang mga tutol sa confidential funds niya.

Pero balikan natin ang kasaysayan. Si Fidel V Ramos, namayagpag dahil sa pagkontrol niya sa krisis ng enerhiya at sa pagtataguyod ng economic reforms.

Sa kabilang banda naman, ikinabagsak ng popularidad ni Pangulong Benigno Aquino III ang Mamasapano massacre. Bago si PNoy, malaking dagok sa tiwala ng bayan kay Gloria Macapagal Arroyo ang “Hello, Garci” scandal kung saan ang pagtawag niya sa isang election commissioner ay pinakahulugang pagtatangka na mandaya sa eleksiyon. Si Joseph Estrada naman, isa sa mga presidenteng pinakaminahal ng taumbayan, pero nasira dahil sa midnight Cabinet at jueteng scandal. Election fraud ang mitsa ng People Power revolution na nagpatalsik sa ama ni Marcos na si Ferdinand, pero matagal nang naitanim ang binhi ng pagkadismaya nang palutangin niya ang piso at matanto ng mga tao na baon ang Pilipinas sa utang panlabas.

Korupsiyon at ekonomiya. ’Yan ba ang mga isyung maglalapit sa tandem na Marcos at Duterte sa init ng araw, at tulad ng mythical na karakter na si Icarus, siyang lulusaw sa kanilang mga pakpak?

Hindi popularity contest ang pamumuno. ‘Yan ang leksiyon ng rice caps. Maikli rin ang pasensiya ng tao sa mga mandarambong – tanungin ’nyo na lang si Erap.

Sana’y batid ni Marcos Jr. at Sara na, sa bandang huli, wala nang bisa ang nostalgia kapag kumakalam na ang tiyan ng taumbayan. – Rappler.com