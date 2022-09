[EDITORIAL] Takipsilim ng pamamahayag? Rage against the dying of the light

Nagkakaisa, kaya nating labanan ang 'technological assault' ng platforms at mga ahente ng kasinungalingan. 'Yan ang pinatunayan ng Facts First PH.

Nagsara na ang isa sa huli, kundi man pinakahuling malayang pahayagan sa Russia, ang Novaya Gazeta.

Malungkot kami sa Rappler sa pangyayaring ito – ang Novaya ay tila kapatid namin sa hanapbuhay sa kabilang ibayo ng planeta na dumanas ng kahawig na hagupit mula sa estadong binangga namin.

Tinira ang Novaya gamit ang weaponized red-tape – may sablay daw ito sa ownership papers – isang tried and tested formula ng administrasyon ni Russian President Vladimir Putin upang paluhurin ang mga media outfits sa Russia. Ginamit din ang taktikang ito ni Rodrigo Duterte laban sa Rappler nang ito’y tinira gamit ang mga lehitimong PDR nito.

10-point plan

Habang nangyayari ito, naglahad ang editor in chief ng Novaya Gazeta na si Dmitry Muratov, kasama ang kapwa niya Nobel Peace Prize laureate at CEO ng Rappler na si Maria Ressa, ng “10-point plan to address the information crisis.”

Inilatag sa 10-point plan na ito ang malinaw na landas patungo sa paglinang ng teknolohiya para sa pagsusulong ng karapatan at kalayaan ng lahat, hindi ang pagpapayaman at pagtindi ng kapangyarihan ng iilan. (FULL TEXT: Maria Ressa, Dmitry Muratov’s 10-point plan to address the information crisis)

Sabi ni Ressa at Muratov, gamit ang teknolohiya, business model mismo ng mga online platform tulad ng Facebook ang anay sa ating lipunan.

Sa Pilpinas, tulad din ng ibang mga bansang mayroong “illiberal democracies” o mga bansang sa pabalat ay demokrasya pero pinatatakbo ng mga awtokrasya – patong-patong ang hamon sa mga mamamahayag.

Media sa Pilipinas, bugbog-sarado

Halimbawa, tumiklop sa presyur ng gobyerno ang dalawang higanteng istasyon ng TV sa Pilipinas, ang ikinandadong istasyong ABS-CBN ng mga Lopez, at ang TV5 ni Manny V. Pangilinan.

Sabi nga ni Congressman Edcel Lagman, ligal ang kasunduan, at hinimok niya ang mga istasyon na “maging matapang” sa harap ng ganitong harassment.

Pero umatras ang dalawang network sa kasunduan, at nagtagumpay na naman ang attack dogs ng mga kaaway ng mga Lopez tulad ng isang lehislador na pasimuno sa pagpapasara ng broadcast giant noong Mayo 2020.

Katuwang ng attack dogs ang National Telecommunications Commission na nagpapatupad ng kuwestiyonableng panuntunan na dapat humingi muna ng permiso ang mga network bago dumiskarte para sa kanilang mga negosyo.

Sabi ni Lagman, violation daw ito ng right to contract.

Tila pagsipa sa isang taong nakahandusay na ang pinakahuling dagok sa ABS-CBN.

Sa totoo lang, proud na proud siguro si Russia President Vladimir Putin sa mga disipulo niya sa Pilipinas.

At habang naghihingalo na ang mga problemadong network, narito’t nakasisilaw ang bituin ni Manny Villar na may bagong pet project: tila gusto rin niyang maging media magnate gamit ang Advanced Media Broadcasting System Channel 2 na kailan lang ay nagpapirma ng kontrata sa mag-asawang Marcos influencers na sina Toni Gonzaga at Paul Soriano, at sa kontrobersiyal na TV host na si Willie Revillame.

Makatitiyak siguro tayong hindi naman excellence in journalism ang pakay ni Villar.

At hindi pa tapos ang kuwento ng midya sa Pilipinas na nitong mga nakaraang mga taon ay binayo ng pag-aresto, red-tagging, at website blocking (salamat sa NTC) ng mga maliliit at independiyenteng outfit.

‘Andiyan ang pinagpapala ng Diyos na istasyon – ang SMNI na bukod sa pagiging ahente ng disimpormasyon gamit ang higante nitong megaphone – ay tumatabo sa takilya habang masayang suot-suot ang balatkayo ng pagiging “media.”

Keber kung wanted para sa sex trafficking sa US ang punong pastor nito at founder – si Apollo Quiboloy – na ngayo’y nasa listahan ng most wanted ng Amerika.

At pansinin, may bagong pinupuntirya ang SMNI, ang kakampi ni Marcos Jr. noong eleksiyon na si Senadora Loren Legarda.

Ilang puntos ba ang nabawas sa national IQ simula nang magpakalat ng kasinungalingan at kabobohan ang istasyong ito? Huwag ‘nyo nang kuwentahin, baka hindi na kayo makatiis at mag-migrate pa kayo.

‘We must act now’

Kaya’t babalik tayo kay Ressa at Muratov. Sabi nila, “Kailangan natin ng pampublikong larangan kung saan ang malusog na palitan ng ideya at pagpapalago ng tiwala ay binibigyang halaga higit sa ganansiya ng mga korporasyon, at kung saan kaya ng metikulosong pamamahayag na basagin ang kasinungalingan.”

Malayong-malayo pa ang mundo sa pangitain ng dalawang tinitingalang journalist na pinarangalan ng Nobel Committee dahil nga under attack ang journalism sa buong mundo.

Pero all is not lost. Sabi nga ni Ressa at Muratov: “Together we can end this corporate and technological assault on our lives and liberties, but we must act now.”

Nagkakaisa, kaya nating labanan ang “technological assault.” ‘Yan ang pinatunayan ng award-winning na Facts First PH – kung saan nagsama-sama ang higit 100 grupo mula sa media, civil society, negosyo, research, at ligal na sektor, sa Simbahan – upang labanan ang kasinungalingan nitong eleksiyon.

Ito na ba ang takipsilim ng malayang pamamahayag? We will not go gently into the night. – Rappler.com