Pahayag ng Rappler sa kasong tax evasion: Tagumpay ang katotohanan

TRUTH TRIUMPHS. Nobel laureate and Rappler Holdings Corporation president Maria Ressa arrives at the Court of Tax Appeals in Quezon City for the promulgation of four tax cases vs RHC, on January 18, 2023.

Sa araw na ito, ipinagdiriwang natin ang pananaig ng katotohanan laban sa pamumulitika.

Ngayong Miyerkoles, Enero 18, pinawalang-sala ng First Division ng Court of Tax Appeals (CTA) ng Pilipinas ang Nobel Laureate na si Maria Ressa at ang Rappler Holdings Corp. (RHC), na kinasuhan ng dating administrasyong Duterte ng umano’y tangkang pagtakas sa pagbabayad ng buwis.

Ipinagpapasalamat namin sa korte ang makatarungang desisyon at pagkilala nito na madaya, gawa-gawa, at walang basehan ang mga paratang ng Bureau of Internal Revenue (BIR). Kung kinatigan ng hukuman ang BIR, ang desisyon nito ay magdudulot ng malawakang banta at pinsala sa pamamahayag at pamumuhunan.

Namulitika ang BIR sa ilalim ng administrasyon ni Rodrigo Duterte. Nagbulag-bulagan ito sa mga ebidensiyang hindi umaayon sa baluktot na pasiya. Iginiit nitong nagbebenta ng securities ang Rappler Holdings, na kumita umano ito nang nangalap ng puhunan, ngunit hindi nagbayad ng buwis.

Enero 2018 nang simulan ng BIR ang madaliang pagsisiyasat sa RHC at kay Maria Ressa. Nagsabi ito noong Marso 5, 2018, na sisilipin ang mga dokumento ng kompanya. Ngunit tatlong araw lamang ang nakalipas – at kahit wala pang naisusumiteng papeles ang RHC – inanunsiyo ng BIR sa website nito na nagsampa ito ng tax evasion complaint laban sa RHC. Nobyembre 2018, kahit pahapyaw lang nilang natingnan ang mga rekord ng RHC, nagsampa laban dito ng mga kasong kriminal sa CTA ang BIR at ang Department of Justice (DOJ).

Lantaran itong panggigipit at pag-abuso sa kapangyarihan. Ilan pang kompanya, negosyo, at maging pribadong indibiduwal ang nabibiktima ng ganitong kabuktutan ng mga ahensiya at opisyal ng pamahalaan? At may madudulugan ba sila?

Hindi nakalampas sa CTA ang mga kalokohang ito ng BIR at DOJ. Ikinalulugod namin ang naging propesyonal, makatuwiran, at patas na desisyon ng hukuman.

Magpapatuloy ang Rappler sa pagtuklas at pagsubok sa mga maaaring magawa ng teknolohiya. Ito rin ang nagtulak sa amin noong 2015 na mangalap ng puhunan at palawakin ang negosyo sa pamamagitan ng Philippine Depositary Receipts. Hindi natitinag ang aming paniniwala na sa pamamagitan ng pamamahayag, teknolohiya, at mamamayang may kapangyarihan, patuloy na maitataguyod ang demokrasya.

Hindi lamang sina Maria Ressa at Rappler Holdings ang nanalo sa araw na ito. Nagtagumpay rin ang mga ordinaryong mamamayan na nagbabayad ng buwis, at ang mga negosyanteng ginigipit ng BIR nang walang dahilan.

Kasama kayo, magpapatuloy ang Rappler. We will #HoldTheLine. – Rappler.com

As we celebrate the triumph of facts over politics, we want to thank you, our readers, for holding the line with us through the years. If you want to stay updated with Rappler’s other cases and be part of a community that supports press freedom, we invite you to join Rappler+, our membership program here.