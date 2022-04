HINDI TOTOO: Hindi banta sa buhay ang ‘red-tagging’

Buod

Ang sabi-sabi: Hindi totoong banta sa buhay ang sinasabing red-tagging. Ginagamit lang ang naturang termino ng front organizations ng Communist Party of the Philippines-New People’s Army-National Democratic Front (CPP-NPA-NDF) upang patahimikin ang mga nagsasalita laban sa kanila.

Hindi totoong banta sa buhay ang sinasabing red-tagging. Ginagamit lang ang naturang termino ng front organizations ng Communist Party of the Philippines-New People’s Army-National Democratic Front (CPP-NPA-NDF) upang patahimikin ang mga nagsasalita laban sa kanila. Marka: HINDI TOTOO. Sumasang-ayon ang Rappler sa markang “Hindi Totoo” na nauna nang ibinigay ng AlterMidya sa kanilang fact check sa sabi-sabing ito.

HINDI TOTOO. Sumasang-ayon ang Rappler sa markang “Hindi Totoo” na nauna nang ibinigay ng AlterMidya sa kanilang fact check sa sabi-sabing ito. Ang katotohanan: Ayon sa human rights group na Karapatan, 33 sa mga na-red-tag na aktibista na ang namatay sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Ayon sa human rights group na Karapatan, 33 sa mga na-red-tag na aktibista na ang namatay sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit kailangang i-fact-check: Sa mga nagdaang taon, marami nang progresibong indibiduwal at sibilyan ang ikinulong, tinakot, at pinaslang nang dahil sa red-tagging ng gobyerno.

Mga detalye

Sa isang artikulo na inilathala ng Philippine News Agency (PNA) noong Marso 23, 2022, ibinibida ang pahayag ni Presidential Communications Undersecretary Lorraine Badoy, spokesperson for sectoral concerns ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC), na “hindi totoo ang red-tagging.”

Aniya, “Hindi ito banta sa buhay, kalayaan, o seguridad ng mga matutukoy na miyembro ng Communist Party of the Philippines-New People’s Army-National Democratic Front (CPP-NPA-NDF) ayon sa Korte Suprema.”

Hindi totoo ang sabi-sabing ito.

Bagama’t nagpasya ang Court of Appeals (CA) na i-dismiss ang petition ng writ of amparo and habeas ng Karapatan, Gabriela, at Rural Missionaries of the Philippines kaugnay ng nasabing isyu, walang sinabi sa hatol na walang nagaganap na red-tagging.

Sa “dissenting opinion” sa kasong Zarate v. Aquino III, tinukoy din ni Justice Marvic Leonen ang “red baiting” o red-tagging bilang isang bersyon ng “McCarthyism,” o ang pagtugis sa mga inosenteng tao gamit ang alegasyon ng pagiging subersibong komunista.

Sa kasakuluyan, 421 na aktibista na ang naitalang patay simula nang maupo si Pangulong Rodrigo Duterte sa Malacañang. Ayon sa Karapatan, 33 sa mga na-red-tag na aktibista na ang namatay sa ilalim ng pamumuno ni Duterte.

Nitong Pebrero 2022 lamang, si Chad Booc, isang boluntaryong guro ng matematika sa Alternative Learning Center for Agricultural and Livelihood Development Inc. na biktima ng red-tagging ng gobyerno, ay nasawi sa New Bataan, Davao de Oro, kasama nina Gelerujain Nguno II na isang boluntaryong guro, Elgyn Balonga na isang community health worker, at dalawang drayber na sina Tirso Añar at Robert Aragon. Ang sabi ng militar, nagkaroon daw ng engkuwentro.

Ayon naman sa Save Our Schools (SOS) Network ng mga paaralang Lumad, nagpunta ang grupo sa Davao City para sa “research work.” Itinanggi rin ng CPP-NPA-NDF na may nangyaring engkuwentro sa naturang lugar, taliwas sa sinasabi ng militar.

Hanggang sa pagkasawi, si Booc ay nire-red-tag pa rin ng 3rd Infantry Division ng Philippine Army.

Taliwas sa paratang ng militar na “recruiter” o “kidnapper” si Booc, ibinasura ng Davao del Norte Provincial Prosecutor’s Office ang mga ihinaing reklamo laban sa kanya dahil sa kawalan ng ebidensiya, matibay na batayan, at dahil sa pagiging labas nito sa territorial jurisdiction ng naturang opisina. – Rochel Ellen Bernido/Rappler.com kasama sina Vanessa Adolfo at Jamaica Marciano/AlterMidya

