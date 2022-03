HINDI TOTOO: Senator Leila de Lima pumanaw na

Buod

Ang sabi-sabi: Pumanaw na ang reelectionist senator na si Leila de Lima.

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Buhay at patuloy na nangangampanya mula sa Camp Crame Custodial Center si De Lima. Nitong Marso 18 nang hapon, tinuligsa ni De Lima ang fake news na siya ay pumanaw nang. Nang hapon ding iyon, ininterbiyu pa siya ng Rappler tungkol sa kanyang kampanya.

Bakit kailangan i-fact-check: Nang isulat ang fact-check na ito, mayroon nang 250,000 views, mahigit 1,300 shares, at 4,000 komento ang post sa Facebook.

Mga detalye

Isang Facebook page na nagngangalang “Pilippines Presidente 2022” na may profile picture ni Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang nagkakalat ng sabi-sabing si Senator Leila de Lima ay pumanaw na.

Ang sabi-sabi sa bidyo, kumakalat na raw sa social media ang balitang pumanaw na si Senator De Lima. May caption itong “BREAKING NEWS : SAWAKAS PDUTERTE SEN.DELIMA . PUMAN4W NA.”

Hindi totoo ang sabi-sabing ito.

Buhay at patuloy na nangangampanya mula sa Camp Crame Custodial Center ang reelectionist senator na si De Lima. Nitong Marso 18 nang hapon, tinuligsa ni De Lima ang fake news na siya ay pumanaw nang. Nang hapon ding iyon, ininterbiyu pa siya ng Rappler tungkol sa kanyang kampanya.

Noong Marso 16, sinabi rin campaing manager ni De Lima sa Philstar: “The senator is alive and well. In fact, she was just interviewed by three media outlets yesterday (Tuesday) at the PNP Custodial Center, Camp Crame.”

(Buhay at mabuti ang kalagayan ng senadora. Kahapon (Martes) lamang ay may interbiyu siya sa tatlong media outlet sa PNP Custodial Center sa Camp Crame.)

Sa kanyang pahayag nitong Biyernes, Marso 18, sinabi ni De Lima sa Ingles na “higit pa sa pagkondena” ang dapat gawin sa mga taong “nagpapakalat ng mga kasinungalingan para idiskaril ang aking kampanya.” Aniya, “hindi pa sapat” para sa mga ito na siya’y ipinakulong at pinagbabawalang lumabas para mangampanya at sumali sa mga debate mula sa kanyang kulungan.

Ayon kay De Lima, determinado siyang dalhin sa korte ang isyung ito sa tamang panahon. “Hindi dapat payagang magpatuloy ang ganito. Sinabihan ko ang aking legal team na magsampa ng kaso laban sa nagpapakalat ng pekeng balita na ito.”

Si Senator De Lima ay ipinakulong ng administrasyong Duterte kaugnay ng paratang na nakipagsabuwatan siya sa mga drug lord na nakakulong sa Bilibid – paratang na, ayon kay De Lima, ay inimbento ng Pangulo. Matatandaang noong chairperson ng Commission on Human Rights si De Lima ay inimbestigahan niya ang mga pagpatay na iniuutos umano ni Mayor Rodrigo Duterte sa kanyang Davao Death Squad. (BASAHIN: THE LASCAÑAS AFFIDAVIT | ‘I killed for Duterte’)

Nang maging senador, si De Lima rin ang nagsulong ng imbestigasyon sa mga pagpatay kaugnay ng drug war ni Pangulong Duterte.

Tumatakbo muli sa pagkasenador si De Lima ngayong 2022. Kasama siya sa slate ng Robredo-Pangilinan tandem. – Renzo Arceta/Rappler.com

