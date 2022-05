[VIDEO EDITORIAL] Rogue’s gallery sa Senado

Welcome to the Philippine Senate circa 2022. Ito ba ang Senado na ipagpipitagan at ikararangal nating mga Pilipino?

Mamamangha ka sa line-up ng Senado ngayong 2022. Pang-sine ang mga storyline – maraming pang-aksiyon, pero meron ding pang-drama.

Andiyan siyempre ang topnotcher ngayong eleksiyon, si Robin ‘Badboy’ Padilla, dating aktor na nakulong dahil sa illegal possession of firearms.

Hahanga ka rin sa pagbabalik ni Jinggoy Estrada, na natalo noong 2019, pero nakalusot ulit ngayon 2022. Nililitis pa hanggang ngayon ang kaso niyang pandarambong ng P183 milyon ng pork barrel.

Re-elected din si Migz Zubiri. Napatunayan first hand ng kampo ni Leni Robredo ang political opportunism ni Zubiri nitong eleksiyon.

Andiyan din si Raffy Tulfo, isang popular na TV personality na kahina-hinala ang ethics at sumikat sa panghihiya ng mga inirereklamo sa radio show niya.

Andiyan din ang political butterfly na si Loren Legarda. Kabilang siya sa ticket ni Ferdinand Marcos Jr. nitong eleksiyon, bagay na nagtulak sa anak niyang itakwil siya.

Hindi puwedeng hindi banggitin na 1/4 ng Senado ay Kamag-anak Incorporated: Si Jinggoy at si JV Ejercito; ang pekeng pemenistang si Pia Cayatano at ang kapatid niyang sumikat sa pumalpak na political coup sa House – and dating House Speaker na si Alan Peter; at siyempre, ang mga Villar.

Siguro’y tumataghoy sa kabilang buhay ang kaluluwa ng mga tunay na statesman at senador na sina Jose Diokno, Lorenzo Tañada, Jovito Salonga, Vicente Sotto, at Raul Roco.

Ito na ang bunga ng ilang dekadang patronage politics at dinastiya sa bansa.

Ito na ang resulta ng maraming dekadang walang access ang ordinaryong mamamayan sa kapangyarihan at nakokopo ng may guns, goons, gold, at disinformation network ang abilidad na mahalal.

We reap what we sow. Ito ba ang Senado na ipagpipitagan at ikararangal nating mga Pilipino? Welcome to the Philippine Senate circa 2022. – Rappler.com

