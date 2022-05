KULANG SA KONTEKSTO: Si Marcos Jr. ang may-akda ng batas na nagtatag ng NYC

Hindi principal author o pangunahing may-akda ng RA 8044 si Marcos Jr. Isa lamang siya sa co-authors ng pinagsamang Senate Bill No. 1977 at House Bill 11614 noong siya ay kongresman.

Buod

Ang sabi-sabi: Ang kandidato sa pagkapangulo na si Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang may-akda ng Republic Act 8044 na nagtatag ng National Youth Commission (NYC).

Ang kandidato sa pagkapangulo na si Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. ang may-akda ng Republic Act 8044 na nagtatag ng National Youth Commission (NYC). Marka: KULANG SA KONTEKSTO.

Ang katotohanan: Hindi principal author o pangunahing may-akda ng RA 8044 si Marcos Jr. Isa lamang siya sa co-authors ng pinagsamang Senate Bill No. 1977 at House Bill 11614 noong siya ay kongresman. Si Manila 2nd District Representative Jaime C. Lopez noon ang principal author.

Bakit kailangang i-fact-check: Ibinahagi ng Duterte Youth Party-list Facebook page nitong Mayo 1 ang post ng dati nitong nominee na si Ronald Cardema, ang chairperson at CEO ng NYC.

Mga detalye

Sa isang Facebook post nitong Mayo 1, sinabi ni Ronald Cardema, chairperson at CEO ng National Youth Commission, na ang kandidato sa pagkapangulo na si Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang may-akda ng Republic Act 8044, na nagtatag ng NYC. Ibinahagi ito ng Facebook page ng Duterte Youth Party-list, kung saan dating nominee si Cardema at ngayon ay kinatawan ang kanyang maybahay.

Ayon sa post ni Cardema nitong Mayo 1: “CONG. FERDINAND ‘BONGBONG’ MARCOS, JR Author of Republic Act 8044, the law that created the National Youth Commission (NYC) in 1995.”

Sa isa pang Facebook post noong Abril 8, sinabi naman ni Cardema na si Marcos Jr. ang principal author o pangunahing may-akda ng RA 8044.

Ang pahayag na si Marcos Jr. ang may-akda ng RA 8044 ay kulang sa konteksto.

Ang RA 8044, na naipasa noong Hunyo 2, 1995, noong 9th Congress, ay konsolidasyon ng dalawa pang bill na naihain sa Kongreso: ang Senate Bill 1977 at ang House Bill 11614.

Base sa impormasyon galing sa House Legislative Information Service o LEGIS noong 9th Congress, kasama si Ilocos Norte 2nd District Representative Marcos Jr. sa mga co-author ng House Bill 11614, ngunit hindi siya ang principal author o pangunahing may-akda nito kundi si Manila 2nd District Jaime C. Lopez.

Dahil hindi senador si Marcos Jr. noon, hindi siya maaaring naging principal author naman ng Senate Bill No. 1977.

Noong 9th Congress din, si Marcos ang principal author ng isang naunang House bill para sa paggawa ng National Youth Commission, ang House Bill 4660, at si Jaime C. Lopez naman ang principal author ng mas nauna pang House Bill 15 para sa paggawa naman ng tinawag doon na “Philippine Commission on Youth Development.” Makikita sa LEGIS na ang parehong house bill na iyon ay “substituted by” House Bill 11614, na siyang kinonsolida kasama ang Senate Bill 1977 para mabuo ang RA 8044.

