HINDI TOTOO: May mga checkpoint ang PNP, LTFRB, LTO hanggang Hunyo

Buod

Ang sabi-sabi: Magtatayo ng checkpoints ang Philippine National Police, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, at Land Transportation Office sa buong Filipinas simula Mayo 16 hanggang Hunyo.

Magtatayo ng checkpoints ang Philippine National Police, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, at Land Transportation Office sa buong Filipinas simula Mayo 16 hanggang Hunyo. Marka: HINDI TOTOO

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Kumakalat na ang sabi-sabing ito noong 2019 pa lamang. Noong Agosto 2021, tinawag ng Philippine National Police – Community Affairs and Development Group na “fake news” ang kumakalat na mensahe.

Kumakalat na ang sabi-sabing ito noong 2019 pa lamang. Noong Agosto 2021, tinawag ng Philippine National Police – Community Affairs and Development Group na “fake news” ang kumakalat na mensahe. Bakit kailangang i-fact-check: Kumakalat ang mensaheng ito sa messaging application na Messenger. Makikita rin ang sabi-sabi sa iba’t-ibang posts sa Facebook.

Mga detalye

Ayon sa isang kumakalat na mensahe sa messaging application na Messenger at ilang Facebook posts, magtatayo ng checkpoints ang Philippine National Police (PNP), Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB), at Land Trasportation Office (LTO) simula Mayo 16 hanggang Hunyo sa buong bansa.

Ayon sa mensahe: “Pkiforward sa ibang gc checkpoint bukas buong Bansa -PNP -LTFRB 5’AM’ till 10’PM’ pati alternate routes damay 3 teams ang LTO 48 teams ang HPG Mag ingat sa checkpoin Source: paki inform sa lahat ng employees, customers & kilala nyo simula ngyon hangang June merun joint operation ang LTO , HPG at ang mga kapulisan natin. Wala pinipili oras lahat ng operation biglaan.”

Ang sabi-sabi ay nagsimulang kumalat noong 2019 at muli itong lumabas ngayong Mayo 2022 isang linggo matapos ang eleksiyon.

Hindi totoo ang sabi-sabing ito.

Sa isang Facebook post noong Agosto 6, 2021, tinawag na “fake news” ng Philippine National Police – Community Affairs and Development Group (PNP-PCADG) ang sabi-sabing ito.

Sinabi ng PNP-PCADG sa kanilang opisyal na Facebook page, “Beware of FAKE NEWS circulating on social media and group chats regarding PNP Checkpoints.” (Mag-ingat sa mga fake news na kumakalat sa social media at group chats patungkol sa PNP checkpoints.)

Ayon sa Commision on Elections Resolution No. 10741 mandato ng komisyon na maglagay ng kahit isang checkpoint sa lahat ng bayan o lungsod sa Filipinas. Ang mga checkpoint na ito ay pamamahalaan ng mga pulis o mga tauhan ng militar na dapat ay nakasuot ng kumpletong uniporme sa serbisyo at may nakikitang name plates o identification tags. Layunin ng mga ito na mapanatili ang katahimikan at kapayapaan ng eleksiyon. (BASAHIN: FAQ: Gun ban, Comelec checkpoints during election period)

Wala ring anunsiyo mula sa mga nasabing ahensiya – PNP, LTFRB, at LTO – tungkol sa umano’y pagtatayo ng mga checkpoint sa buong bansa simula Mayo 16 hanggang Hunyo. Wala ring balita mula sa lehitimong news oraganizations na magkakaroon ng . – Owenh Toledo/Rappler.com

Si Owenh Toledo ay nagtapos bilang volunteer ng fact-checking mentorship program ng Rappler. Ang fact check na ito ay sinuri ng miyembro ng research team ng Rappler at ng senior editor.

