FACT CHECK: Hindi pinag-usapan sa Senate hearing ang last will ni Marcos

Tungkol sa mataas na presyo ng sibuyas ang pagdinig ng Senado noong Enero 16, 2023, at walang nabanggit dito na kahit na ano tungkol sa last will ni dating pangulong Ferdinand E. Marcos

Ang sabi-sabi: Pinag-usapan umano ang last will and testament ng dating pangulo at diktador na si Ferdinand E. Marcos sa Senate hearing nitong Enero 16, 2023.

Ayon pa sa video, ipinakita ni Senador Raffy Tulfo ang kanyang suporta para sa last will ng dating pangulo at ngayon ay tinutupad na ito.

Marka: HINDI TOTOO

Bakit kailangan i-fact-check: Ang YouTube video na naglalaman ng sabi-sabi ay mayroong 9,392 views nang isulat ang fact check na ito.

Ang totoong pinag-usapan: Walang binanggit sa pagdinig sa Senado noong Enero 16, 2023, na kahit na ano tungkol sa last will and testament ni Marcos.

Ang naganap sa Senado ay ang pagdinig ng Committee on Agriculture, Food, and Agrarian Reform ukol sa mataas na presyo ng sibuyas. Walang nabanggit ang sinuman sa buong pagdinig na kahit na ano tungkol kay Marcos at sa kanyang last will and testament.

Makikita rin sa Facebook page ng Senado ang mga buod ng mga sinabi nina Senador Cynthia Villar, Imee Marcos, Joseph Victor “JV” Ejercito, Grace Poe, Raffy Tulfo, Nancy Binay, at Aquilino “Koko” Pimentel.

Walang binanggit na kahit na ano ang mga senador tungkol sa dating pangulong Marcos. Kahit ang anak nitong si Imee, nakatutok sa kinakaharap ng bayan ngayon – ang mataas at di makataong presyo ng sibuyas.

Hindi ito ang unang beses na may nagpakalat ng ganitong kasinungalingan. Noong Enero 9, may na-fact-check ang Rappler na sabi-sabi na ganito rin ang laman. Tuwing dadalo na lang ba sina Imee Marcos at Tulfo sa mga pagdinig ng Senado ay may lilitaw na ganitong kasinungalingan?

Oktubre 6, 1992, pa lang ay inilabas na ng Manila Standard ang last will and testament ng diktador na si Marcos. Kitang-kita naman dito na walang binanggit si Marcos na kahit na ano tungkol sa ibibigay umano para sa mga Pilipino.

Imbis na magpakalat ng mga kasinungalingan tungkol sa mga pagdinig ng Senado, bakit kaya hindi na lang pakinggan ang nilalaman ng mga pagdinig para matutukan ang totoong problemang kinakaharap ngayon ng bansa – ang gintong presyo ng sibuyas. – Lorenz Pasion/Rappler.com

