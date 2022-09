Naghain ng subpoena ang Senado para kay Rodriguez, hindi para kay Marcos

Ang sabi-sabi: Naghain ng subpoena ang Senado para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa pagdinig ng isyu sa pag-aangkat ng asukal ng Sugar Regulatory Authority (SRA).

Sa isang video na inilathala noong ika-9 ng Setyembre, sinabing: “President BBM, nagulat sa balitang dawit si BBM. Biglaang pagkaka-subpoena sa pangulo matapos niyang makabalik sa palasyo, ikinagulat.”

Marka: HINDI TOTOO

Bakit kailangang i-fact-check: Ang post na naglalaman ng sabi-sabi ay nakakuha na ng 171,000 na mga view, 792 na komento, at 124 na share.

Ang katotohanan: Naglabas ng subpoena ang Blue Ribbon Committee ng Senado para kay Executive Secretary Vic Rodriguez noong ika-6 ng Setyembre, matapos nitong tanggihan ang imbitasyon ng nasabing komite sa pagdinig.

Labing-isa sa 17 na senador ang bumoto pabor sa paghain ng subpoena kay Rodriguez, upang dumalo ito sa ikatlo at huling pagdinig ng komite tungkol sa nasabing isyu.

Ang dahilan: Pinangunahan ni Deputy Minority Leader Risa Hontiveros ang paghahain ng mosyon upang i-subpoena si Rodriguez matapos basahin sa pagdinig ang naging tugon ng kalihim sa imbitasyon. Pinuna niya ang pa-sulat na pagtugon nito at ang kawalang respeto umano nito sa imbitasyon ng komite. Sinegundahan ni Minority Leader Aquilino “Koko” Pimentel III ang nasabing mosyon na nagbunga sa ginawang botohan ng nasabing komite.

Utos ng Pangulo: Naunang sinabi ni Rodriguez sa isang liham noong ika-5 ng Setyembre na hindi siya makadadalo sa pagdinig dahil sa utos ng Pangulo. Naatasan umano siyang asikasuhin ang pagpaplano para sa ginawang pagbisita ng Pangulo sa Indonesia at Singapore, maging ang pag-aasikaso para sa hearing ng panukalang budget ng Tanggapan ng Pangulo para sa 2023.

Resulta ng pagdinig: Matapos ang nasabing pagdinig, inilabas ng nasabing komite noong ika-8 ng Setyembre ang report ukol dito.

Sa nasabing report, iminungkahi ng Senado na kasuhan ng administratibo at kriminal na reklamo ang apat na sangkot sa isyu: dating Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian, dating Sugar Regulatory Administration (SRA) administrator Hermenegildo Serafica, at mga board member ng SRA na sina Roland Beltran at Aurelio Gerardo Valderrama Jr. – Ailla Dela Cruz/Rappler.com

Kung may nakikita kang kahina-hinalang Facebook pages, groups, accounts, websites, artikulo, o mga larawan sa iyong network, i-send ang mga ito sa factcheck@rappler.com. Maaari ring magsumite ng mga sabi-sabi sa #FactsFirstPH tipline. Ipadala lang ang mga ito bilang message sa Facebook ng Rappler, bilang direct message sa Twitter ng Newsbreak, o bilang message sa aming Viber fact check chatbot. Sa bawat fact check, labanan natin ang pagkalat ng mali o mapanlinlang na impormasyon.