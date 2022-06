HINDI TOTOO: Mamimigay ng P10,000 ayuda si Senador Robin Padilla

Buod

Ang sabi-sabi: Ayon sa Facebook page na “Ayuda mula kay Sen. Robin Padilla,” mamimigay ang kahahalal lang na senador ng ayuda na umaabot sa P10,000.

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Ang ayuda na nagmumula sa gobyerno ay maaaring ibigay ng mga lokal na pamahalaan o ng mga departamento lamang, hindi ng mga senador.

Mula Mayo 30, naging aktibo ang Facebook page na “Ayuda mula kay Sen. Robin Padilla,” na nagpapanggap bilang kinatawan ng aktor at bagong halal na senador.

Ayon sa mga post ng page na ito, magbibigay si Padilla ng ayuda na umaabot sa halagang P10,000, at kailangang magpalista sa isang link ang mga nais makatanggap nito.

Hindi totoo ang sabi-sabing ito.

Ayon sa 1987 Konstitusyon, hindi kabilang sa mga responsibilidad at tungkulin ng mga senador ang pagbibigay ng ayuda o indibiduwal na pagpapalaganap ng programa ng gobyerno.

Ang ayuda na nagmumula sa gobyerno ay maaaring ibigay ng mga lokal na pamahalaan at mga departamento kagaya ng Department of the Interior and Local Government (DILG) at Department of Social Welfare and Development (DSWD) lamang. Hindi mga senador.

Ang pagbibigay ng ayuda sa mga Pilipino ay nagsimula noong 2020, sa ilalim ng emergency subsidy program (ESP) na binuo dahil sa Bayanihan To Heal As One Act.

Sa ilalim ng batas na ito, ang unang bibigyan ng DSWD ng ESP o ayudang umaabot sa P5,000 hanggang P8,000 ay ang mahigit 18 milyong mahihirap na pamilyang Pilipino o tinatawag na “low-income households,” para maitaguyod sila sa harap ng pandemya ng COVID-19.

Nagkaroon ng ilang hadlang ang programang ito dahil sa mga kakulangan sa kaayusan, hindi kumpletong listahan ng 18 milyong pamilya, at ang pagtagal ng community quarantine. (BASAHIN: What went wrong in 2020 COVID-19 ‘ayuda,’ lessons learned for 2021)

Kasama sa mga kumakalat na post na naglalaman ng sabi-sabing ito ay isang umano’y link ng website kung saan kailangang magpalista at magbigay ng mga pribadong detalye upang makatanggap ng ayuda. (BASAHIN: By The Numbers: 2021 cash aid program)

Walang relasyon ang link na ito sa gobyerno, DSWD, o kahit anomang departamento.

Kamakailan, na-fact-check ng Rappler ang ilang sabi-sabing kagaya nito, na may relasyon sa umano’y pagbibigay ng ayuda.

Kumakalat ang mga sabi-sabing mamimigay ng P10,000 ang tambalang UniTeam nina Bise Presidente Sara Duterte at president-elect na si Ferdinand “BongBong” Marcos Jr., at ang mamimigay rin si Pangulong Duterte ng P10,000 ayuda bawat pamilya bago bumaba sa puwesto.

Hindi totoo ang mga sabi-sabing ito.

