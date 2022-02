HINDI TOTOO: Bidyo ng pahayag ni Vice Ganda tungkol sa pag-host ni Toni Gonzaga sa Marcos rally

Buod

Ang sabi-sabi: Ipinakita sa isang bidyo ang umano’y reaksiyon ni Vice Ganda tungkol sa pag-host ni Toni Gonzaga sa proclamation rally ng kandidato sa pagkapangulong si Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. at ang kanyang running mate na si Sara Duterte na naganap noong Pebrero 8.

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Walang ulat, recording, o bidyo na nagpapatunay na nagsalita si Vice Ganda tungkol sa isyung ito. Sinabi rin ng TV host sa kanyang opisyal na Twitter account nitong Pebrero 11 na “fake news” at “wrong information” ang mga sabi-sabing ito.

Walang ulat, recording, o bidyo na nagpapatunay na nagsalita si Vice Ganda tungkol sa isyung ito. Sinabi rin ng TV host sa kanyang opisyal na Twitter account nitong Pebrero 11 na “fake news” at “wrong information” ang mga sabi-sabing ito. Bakit kailangan i-fact-check: Mabilis na kumakalat ang ilang bidyo sa Tik Tok, YouTube at Facebook na naglalaman ng mga sabi-sabing ito. Pinagtagpi-tagpi ang iba’t-ibang bidyo at recording ni Vice Ganda para magmukhang may pahayag siya tungkol sa Marcos rally ni Gonzaga.

Mga detalye

Kumakalat ang ilang bidyo sa TikTok, YouTube, at Facebook na naglalaman ng umano’y pahayag si Vice Ganda tungkol sa pagsuporta ni Toni Gonzaga sa kandidato sa pangkapangulo na si Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. at ang kanyang running mate na si Sara Duterte.

Noong Pebrero 8, nagsimula ang pangangampanya ng mga kandidato. Naging host si Gonzaga sa Marcos-Duterte proclamation rally na naganap sa Philippine Arena, Bulacan. Sa sumunod na araw, inanunsiyo ni Gonzaga na hindi na siya magpapatuloy bilang host ng Pinoy Big Brother (PBB) sa ABS-CBN.

Iba-iba ang mga pinalalabas na pahayag daw ni Vice Ganda. May mga bidyo kung saan mukhang pinipintasan ni Vice Ganda si Gonzaga, habang may ibang bidyo naman kung saan ipinapagtanggol daw nito si Gonzaga.

Hindi totoo na may pahayag si Vice Ganda tungkol sa Marcos rally ni Gonzaga.

Walang ulat, recording, o bidyo na nagpapatunay na nagsalita si Vice Ganda tungkol sa isyung ito. Ang huling bidyo sa opisyal na YouTube channel ni Vice Ganda ay in-upload noong Pebrero 9 at pinamagatang: “A to Z in Convenience Store Challenge | Vice Ganda.”

Nagbigay ng pahayag si Vice Ganda sa kanyang opisyal na Twitter account nang Pebrero 11 tungkol sa sabi-sabing ito: “Andaming fake news at wrong informations sa TIKTOK! Haaaay!!!! Mga contents na pagaawayin ang mga tao. Uudyokin kayo para magalit. Andaming masamang tao na lalong pinagugulo ang mundo. Wag kayong pabiktima.”

Dagdag pa ni Vice sa isa pang tweet: “Sobrang rampant na yung dumudukot sila ng ibat ibang clips from different sources tapos tinatahi para makabuo ng isang peke at maling video. Ang evil! Tapos yung mga tao naman nahuhulog sa patibong at nagko-comment ng masasama. Maging mas mapanuri sa mga contents na paniniwalaan.”

Pinagsama-sama rin ang iba’t-ibang bidyo at recording ni Vice Ganda para magmukhang sinabi niya ang mga pahayag na ito sa TikTok, YouTube, at Facebook. Batay sa paggamit ng Google reverse image search, ang bidyo na pinagkuhanan ng thumbnail o bidyo na naglalaman ng sabi-sabing ito ay in-upload ni Vice sa kanyang opisyal na YouTube channel noong Abril 8, 2021, at pinamagatang: “CHOPPY CHOPPIHAN PRANK CALL Feat. Angeline Quinto and Negi | VICE GANDA.” – Sofia Guanzon/Rappler.com

Magbahagi kung may nakikita kang kahina-hinalang Facebook pages, groups, accounts, websites, artikulo, o mga larawan sa iyong network. I-send ang mga ito sa factcheck@rappler.com. Sa bawat fact check, labanan natin ang pagkalat ng mali o mapanlinlang na impormasyon.