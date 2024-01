Hindi Ito Marites: ‘Uniteam’ nina Bongbong Marcos at Sara Duterte, hiwalay na?

Noong unang panahon, nagimbal ang bayan sa hiwalayan nina Concert King and Queen Martin Nievera at Pops Fernandez, at nina Sharon Cuneta at Gabby Concepcion. Noong nakaraang buwan, ang mga tambalang KathNiel (Kathryn Bernardo at Daniel Padilla) at KimXi (Kim Chiu at Xian Lim) naman ang dumagdag sa ebidensya na pagdating sa mga tambalang showbiz, walang forever.

Pero may isa pang tambalan na nasa proseso na rin ng paghihiwalay, pero hindi (pa) sila umaamin.

Ang ‘Uniteam’ nina President Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte ay dinulot ng pangangailangang pampulitka – isang pagsasanib ng matutunog na apelyidong suportado ng malalawig na makinarya at naglalakihang pondo.

Mabenta ang kanilang “love team” dahil magkahawig ang kanilang mga karakter at branding. Sa episode na ito, iisa-isahin ni Rappler editor-at-large Marites Vitug ang mga pagkakapareho ng dalawang politiko, at ang mga pagkakaibang sa simula pa lang ay nagsilbi nang taning sa kanilang tambalan. – Rappler.com

Presenter, writer: Marites Vitug

Producer, writer, video researcher: JC Gotinga

Video editor, video researcher: Jen Agbuya

Videographers: Errol Almario, Ulysis Pontanares

Artists: Marian Hukom, Nico Villarete, David Castuciano