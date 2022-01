[EDITORIAL] ‘Wag magpa-infect sa Zoomicron ni Marcos Jr

Hindi gumastos si Ferdinand Marcos Jr sa Facebook ads, ayon sa isang in-depth report ng Philippine Center for Investigative Journalism.

Mas invested daw siya sa “meme wars” at “pangangampanya sa political fan groups, community pages” at “pagamit ng micro-influencers.”

Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, nagbubungkal pa lang ng lupa sa social media sina Leni Robredo, Isko Moreno, Ping Lacson, nakapag-ugat na si Marcos Junior 6 feet under.

At matinik ang social media team niya na hindi umasa sa Facebook ads. Bakit pa eh nabutas na nila ang maraming community pages at hawak nila ang maraming micro influencers? Malawak na rin ang impluwensiya ni Marcos Jr sa YouTube at TikTok – ang numero unong mga platform na kinagigiliwan ng masang kabataan ngayon.

Sa totoo lang, may community organizers pa si Marcos Jr – makikipag-kwentuhan sila sa ‘yo, maamo, magalang, babalik-balikan ka hanggang biglang ibabaling ang usapin kay Marcos Jr at ang pulitika ng bansa.

Sabi ng campaign expert na si Alan German, laging masaya ang tugtog sa La La Land ni Marcos Jr. Laging puno ng ngiti at kasayahan – ‘yan ang ilusyong ipinipinta ng kanyang mga video. Hindi siya nag-aabalang magpalalim – laging mababaw, surface, cosmetic. Hindi naiiba sa mundo ng isang adik – ‘di ba nga’t hindi na relihiyon ang opium of the masses, kundi entertainment?

Tinanong ng Rappler reporter na si Lian Buan si Marcos kung “ano ang plano para sa mga IP (Indigenous Peoples)” matapos niyang mamudmod ng biyaya sa mga Aeta na bitbit ang mga musmos na anak. Natigilan panandali, tila bumlangko, at ang tanging nabulalas, “That’s exactly what we’re doing right now. Yes of course. Matagal, you must remember the benefits we’re giving indigenous na mga Pilipino, mga una nating Pilipino, matagal na nating tinutulungan, started with the time of my father.‬”

“Benefits” daw. Translation: doleouts. Wala siyang sagot na “tatapusin ko ang displacement” o “poprotektahan ko ang ancestral lands ng IPs.” Pagkatapos ay ibinalik niya ang usapin sa Tatay niya.

Pero kung napag-isipan talaga niya ang tunay na problema ng mga Aeta, di ba dapat mabilis ang sagot at tumbok kaagad ang isyu?

Habang nakatingin ang lahat sa ibang direksyon – sa extrajudicial killings at problema sa ICC ng pamunuang Duterte, inilatag ni Marcos Jr. ang pundasyon ng La La Land niya, kung saan isang realidad ang Golden Age ng Martial Law, at walang pinatay, ikinulong, at walang naganap na pagtotortyur sa ilalim ng diktadura ni Ferdinand Marcos. At ayon sa alamat, kung makababalik lamang ang prinsipe sa palasyo, manunumbalik ang kasaganahan at katahimikan.

[Record-scratching sound] ‘Yan ang manufactured reality ng mga Marcos. At ‘yan ang nagagawa ng bilyones na dolyares sa bank accounts sa buong mundo. Mabibili ang pinakatusong strategists, ang pinakamahal na social media influencers, ang pinakamakudang community organizers, at ang pinakadekampanilyang abogado.

Pero kung nag-iisip kang botante, ang tanong mo ay: Ano ba ang track record ni Marcos? Nagpamalas ba siya ng insight sa pagtataguyod ng rule of law tulad ng isang Ping Lacson? Meron ba siyang record of governance, halimbawa tulad ng isang Isko Moreno sa Maynila? Mayroon ba siyang track record ng integridad at public service tulad ng isang Leni Robredo?

Sino ba naman ang aayaw sa pangakong kaligtasan – sa COVID-19, sa kahirapan, sa kawalang-trabaho? Magaling na salesman si Marcos Junior ng nostalgia at ampaw na pangarap. Pero palalakasin ba niya ang demokrasya o lalo pang sisirain ito tulad ni Rodrigo Duterte? Kaya ba niyang magpatakbo ng bansa? Kaya ba niyang iahon ang bansa sa COVID-19 at Omicron? O Zoomicron ang kauuwian natin? (Para sa mga clueless: ang Zoomicron ay ang sakit ng nagdadahilan, nagpapalusot, o tinamaan ng tamaditis.)

Babalikan namin ang sagot ni Imee Marcos kay Karen Davila sa isang interview matapos matanong kung tatakbo ang kapatid sa 2022. “Hey my brother needs a job, he’s been hanging around jobless for [so long]!” Sa Filipino: “Kailangan ng kapatid ko ng trabaho, ang tagal na niyang bulakbol!”

Ngayong Lunes nagdesisyon ang 2nd Division ng Comelec na ibasura ang petisyong i-cancel ang certificate of candidacy ni Marcos Junior. Maaari pa itong umakyat sa Korte Suprema. Abangan! Siguradong handa ang Marcos camp sa mga isasagot sa Korte. Siguradong na-plot na nila ang contingencies ng puwedeng mangyari. ‘Di ba’t may “hacking” umanong naganap? “Laying the groundwork” ba ito sa pagdidiscredit sa Comelec? At hindi ba’t may pangha-hijack na nagaganap sa mga Marcos network? Sounds familiar ba ang #LabanMarcos at #RealPeoplePower?

Ayon kay Tony La Vina na nag-scenario-building sa mga puwedeng mangyari, malamang gagamitin ng mga Marcos ang “political question doctrine.” Ibig sabihin, ‘Hoy, mga korte, tumabi kayo, hindi ito usaping pang-hudikatura kundi pampulitika. Wala kayong hurisdiksiyon.” Nasabi na rin ito ni Imee.

Haaay. Handa na ba kayo Pilipinas sa post-Duterte era? Handa na ba kayo sa panibagong anim na taon ng niyurakang karapatan, institutional gaslighting, manufactured realities, at mas pinatinding atake sa mga kritiko?

Hindi pa huli ang lahat. Huwag magpa-infect sa Zoomicron ni Marcos Junior. Huwag magpabudol. Huwag humitit ng opium ni Marcos para sa masa.

#WeDecide: Atin ang Pilipinas. Sundan natin ang yapak ng mga mamayang na-trigger nang mag-walkout ang mga vote tabulators noong 1986 snap presidential election.

Ang inuulit-ulit nila? “Never again.” – Rappler.com