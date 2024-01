[EDITORIAL] Cha-Cha-pwera!

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

Ang lakas ng dating ng isang charter change ad hindi dahil sa Cha-Cha ambition nito kundi dahil sa pang-o-okray nito sa pamana ng EDSA People Power Revolution.

Sa unang kilatis, nakapagtataka kung bakit sa opening move pa lang, ini-echapuwera na ng nagkomisyon ng ad ang mga Pilipinong nag-a-identify sa pamana ng EDSA at ni Ninoy at Cory Aquino – in other words, ang mga “yellows” at “pinks”.

Pero kung ang layunin ay pagbuklurin ang pro-Marcos at pro-Duterte camps, it makes sense, ‘di ba? Sa harap ng napakapublikong alitan ng mga kampong Marcos at Duterte, nais ng ad na pagtibayin ang basis of unity ng dalawang panig at ‘yan ay ang common antipathy nila sa lahat ng bagay na may kaugnayan sa EDSA People Power Revolution. Sa simpleng math, gusto nilang i-preserve ang 31.6 million na bumoto kay President Ferdinand Marcos Jr. at sa bise niya na si Sara Duterte. Kahit ang presyo niyan ay ang pag-e-alienate sa 15 million na bumoto kay Leni Robredo.

Ano’t ano man ang political agenda ng ad, dapat itong i-expose dahil sa disinformation at historical revisionism nito – nilalako ng ad ang simplistic na pananaw na kasalanan ng EDSA at ng 1987 Constitution ang masalimuot na mga problema ng pagkabansot ng ekonomiya, kawalan ng agricultural reform, education poverty, at ‘di pagkakapantay-pantay.

Inamin ng PIRMA, ang grupong nasa likod ng ad, na nakikipag-ugnayan ito sa mga lider ng Mababang Kapulungan ng Kongreso. Ang mismong Lower House sa ilalim ni Speaker Martin Romualdez ang nagtutulak ngayon ng impossible dream sa pamamagitan ng People’s Initiative.

Ang inisyatibong iyan ay kinondena ni Albay Congressman Edcel Lagman na nagsabing binibigyan ng P100 ang mga constituents niya para pumirma sa People’s Initiative. Gumagalaw na raw ang mga coordinator at minomobilize ang mga mayor.

Hindi perpekto ang Konstitusyon na isinilang matapos ang mahabang panahon ng Martial Law at US dominance sa pulitika at ekonomiya. Hindi ba mabuting hakbang na tapusin ang protectionism ng Konstitusyon at gawing responsive sa modernong situwasyon ang economic provisions nito? Ayon sa mga ekspertong nakausap ng Rappler, hindi ito ang tamang panahon. (BASAHIN. EXPLAINER: Is time ripe for economic charter change given the country’s woes?)

Tinatawag na trojan horse ang hakbang ng pagrerebisa ng mga economic provisions nito na nagbabawal ng foreign ownership sa lupa, dahil kapag binuksan mo ang Konstitusyon sa rebisyon, maaari mo ring pakialaman lahat ng ibang probisyon nito tulad ng bicameral system (na isinulong ni Pangulong Rodrigo Duterte na may gusto ng federal unicameral system), lalo na ang term limits sa elected officials.

At ‘yan ang buod ng usapin, lahat sila, walang naririnig kundi ang tawag ng pagpapalawig sa kapangyarihan.

Mukhang matagal nang pinapakuluan ang putahe, dahil nagulat na lang ang Commission on Elections nang nakatanggap ito ng 14.2 bilyong budget para sa plebesito, samantalang ang hiningi lamang nito ay P2.5 bilyon. Bali-balitang tinatarget ng Kamara ang plebescite bago mag-State of the Nation Address sa Hulyo.

Magtatagumpay ba si Marcos, na tila nagbago na ng tono sa Cha-Cha? Ito’y sa kabila ng mahabang listahan ng mga presidenteng nabigo sa Cha-Cha – maliban pa kay Duterte – andiyan si Fidel Ramos, Joseph Estrada, Gloria Macapagal-Arroyo, at Benigno Aquino III.

Nabuhayan siguro ng loob sina Romualdez dahil sa Pulse Asia survey na nagsasabing 41% ng mga Pilipino ang pabor sa Cha-Cha. Sabi ni Senadora Imee Marcos, “ang kulit naman,” sa mga nagsasabing pabor ang Pangulo sa charter change.

Sa mga nag-aaksaya ng pera ng bayan at oras ng Kamara: ang daming problema sa bansa na abot-kamay ni Marcos lutasin nang walang Cha-Cha kung may tiyaga lang siya. Andiyan ang taas ng bilihin dahil sa makalumang sistema ng agrikultura, ang education poverty ng mga kabataan, ang korupsiyon sa burukrasya, unemployment, at usad pagong na poverty alleviation. Huwag ding kalimutan ang trapiko na nagbubunsod ng economic losses araw-araw.

Isa rin lang ang masasabi namin, “Ang kulit naman.” – Rappler.com