Adrian Cristobal Lecture ni Inday Espina-Varona sa Pebrero 20 sa DZUP

The following is a press release from DZUP 1602.

Bibigkasin ng mamamahayag at editor na si Inday Espina-Varona ang ika-12 Adrian Cristobal Lecture sa Pebrero 20, 2023, 2 n.h. sa DZUP 1602 Facebook Page at YouTube channel.

Tatalakayin ng kaniyang lekturang may pamagat na “Surrender, Resistance, and the Lies that Bind” ang kasalukuyang lagay ng des-impormasyon na aniya’y humubog sa dalawang nagdaang halalang pambansa.

Si Varona ay premyado ng Jaime V. Ongpin para sa investigative journalism, Reporters Without Borders Prize for Independence, at Marshall McLuhan Award mula sa pamahalaan ng Canada. Naging international fellow din siya ng John S. Knight Professional Fellowships sa Stanford University. Noong 2022, tumanggap siya ng Gawad Pambansang Alagad ni Balagtas para sa Sanaysay sa Ingles mula sa Unyon ng mga Manunulat sa Pilipinas (UMPIL).

Kasalukuyan siyang Head of Regions ng Rappler.

Magtatanghal din ng isang natatanging bílang ang apo at tokayo ni Cristobal na si Adrik Cristobal, premyadong gitarista.

Ang Adrian Cristobal Lecture Series ay taunang ginaganap tuwing Pebrero 20, kaarawan ng pinagpangalangang peryodista, editor, at mandudula na tagapangulong tagapagtatag ng UMPIL.

Pinatatakbo ito ng Pamilya Cristobal at ng UMPIL, at nakapagtanghal na sa mga sumusunod na intelektwal publiko: mga Pambansang Alagad ng Sining na sina Gemino Abad, Virgilio Almario, at Resil Mojares; Reynaldo Ileto; Solita Callas-Monsod; Marites Dañguilan Vitug; Alfred Yuson; Cristina Pantoja-Hidalgo; Soledad Reyes; Ninotchka Rosca; at Sheila Coronel.

Ieeyre ito ng DZUP, sa pakikipagkolaborasyon ng Departamento ng Brodkasting ng Kolehiyo ng Komunikasyong Pangmadla ng Unibersidad ng Pilipinas Diliman.

Mapapanood din ang livestream sa UMPIL Facebook Page, atbpng. katuwang na pahina. Inaanyayahang makinig at manood ang madla, at kung sakali, magpadala ng tanong gámit ang mga livestream platform. – Rappler.com