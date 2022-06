HINDI TOTOO: Iimbestigahan ng Kongreso ang kasunduan ng ABS-CBN at ng Zoe Broadcasting

Walang pahayag o panukala ang Kongreso patungkol sa anumang imbestigasyon sa blocktime deal ng dalawang kompanya sa kabila ng mga suhestiyon nina House Minority Leader Joseph Stephen Paduano at Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo noong 2020

Buod

Ang sabi-sabi: Iimbestigahan ng Kongreso ang blocktime deal ng ABS-CBN at Zoe Broadcasting Network Inc. (ZBNI) dahil nilalabag nito ang legislative franchise ng Zoe.

Iimbestigahan ng Kongreso ang blocktime deal ng ABS-CBN at Zoe Broadcasting Network Inc. (ZBNI) dahil nilalabag nito ang legislative franchise ng Zoe. Marka: HINDI TOTOO

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Walang pahayag o panukala ang Kongreso patungkol sa anumang imbestigasyon sa blocktime deal ng dalawang kompanya sa kabila ng mga suhestiyon nina House Minority Leader Joseph Stephen Paduano at Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo noong 2020.

Mga detalye

Isang post noong Hunyo 16 ng YouTube channel “Showbiz Fanaticz” ang nagsasabing iimbestigahan ng Kongreso ang blocktime deal ng ABS-CBN at ng Zoe Broadcasting Network Inc. (ZBNI).

Ang video ay pinamagatang “Viral! Matapos Pagmalaki| Vice Ganda Muling Kinarma| Lllegal Team Up Ng Zoe Tv Sa Abs Iimbestigahan!”

Ipinakita sa YouTube video ang isang artikulo mula sa Daily Tribune na patunay umanong iimbestigahan na ng Kongreso ang nasabing blocktime deal sa pagitan ng dalawang media company.

Hindi totoo ang sabi-sabi.

Ang ipinakitang artikulo mula sa Daily Tribune ay isang komentaryong nagsasabi kung bakit kailangang imbestigahan ng Kongreso ang blocktime deal ng ABS-CBN at ng ZBNI. Hindi nito sinasabing iimbestigahan na nga ng Kongreso ang nasabing kasunduan.

Walang anumang pahayag o panukala mula sa Kongreso patungkol sa pagsasagawa ng imbestigasyon sa blocktime deal ng dalawang media company sa kabila ng pagkuwestiyon dito nina dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo at ni House Minority Leader Joseph Stephen Paduano.

Maging ang National Telecommunications Commission (NTC) at Bureau of Internal Revenue (BIR), na pinakiusapan ni Paduano na magsagawa ng imbestigasyon, ay hindi nagpahayag na gagawin nila ito. Wala ring sinabi ang dalawang ahensiya tungkol sa pag-iimbestiga sa nasabing blocktime deal sa hinaharap.

Ayon sa Center for Media Freedom and Responsibility (CMFR), ang blocktiming ay ang pagbili ng airtime mula sa isang network o estasyon. Ang nasabing airtime ay maaaring gamitin upang magpalabas ng mga programa na hindi mula sa network na nagbenta ng airtime.

Ang ZOE TV, na pagmamay-ari ng ZBNI, ay pinangalanang A2Z channel ng ZBNI matapos mapagkasunduan ng ABS-CBN at ZBNI ang blocktime agreement upang maipalabas ang kanilang mga programa sa nasabing channel.

Ang ZBNI ay broadcast media arm ng Jesus Is Lord (JIL) Church Worldwide, na pinamumunuan ng televangelist na si Eddie Villanueva. Si Villanueva ay isa rin mambabatas at kasalukuyan ay isang Deputy House Speaker ng House of Representatives. – Lorenz Pasion/Rappler.com

