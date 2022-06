HINDI TOTOO: Mamimigay ang DSWD ng P20,000 na ayuda pagkaupo ni Tulfo

Buod

Ang sabi-sabi: Ayon sa bagong kalihim ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) na si Erwin Tulfo, ang unang programang itinulak niya sa posisyong ito ay ang pagbibigay sa bawat pamilyang Pilipino ng ayudang may halagang P20,000.

Ayon sa bagong kalihim ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) na si Erwin Tulfo, ang unang programang itinulak niya sa posisyong ito ay ang pagbibigay sa bawat pamilyang Pilipino ng ayudang may halagang P20,000. Marka: HINDI TOTOO.

HINDI TOTOO. Ang katotohanan: Nang isulat ang fact check na ito, walang ipinapalabas na ulat o pahayag ang gobyerno, DSWD, o si Tulfo tungkol sa diumano’y bagong programang ito. Ang sinabi lamang ni Tulfo ay nais niyang tutukan ang pag-digitize at pagpapabilis ng pagbibigay ng ayuda sa mga nasalanta ng kalamidad.

Nang isulat ang fact check na ito, walang ipinapalabas na ulat o pahayag ang gobyerno, DSWD, o si Tulfo tungkol sa diumano’y bagong programang ito. Ang sinabi lamang ni Tulfo ay nais niyang tutukan ang pag-digitize at pagpapabilis ng pagbibigay ng ayuda sa mga nasalanta ng kalamidad. Noong 2020, nagkaroon ng programa si Tulfo sa kanyang palabas na “Tutok Erwin Tulfo” kung saan namigay siya ng ayuda at pinamagatan itong “Ayuda Mo Sagot Ko,” ngunit ito’y itinigil na.

Bakit kailangang i-fact-check: Nang isulat ang fact check na ito, umabot sa mahigit 8,900 na reaksiyon, 2,500 na komento, at 2,700 na share ang post na naglalaman ng sabi-sabing ito sa Facebook.

Mga detalye

Mula Hunyo 5, kumalat ang isang video sa Facebook na naglalaman ng sabi-sabing mamimigay ng ayuda ulit ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) sa bawat pamilya sa Pilipinas pagkaupo ng bagong kalihim nito na si Erwin Tulfo.

Ayon sa video na ito, bahagi ito ng unang programang ipatutupad ni Tulfo bilang kalihim ng DSWD.

Hindi totoo ang sabi-sabing ito.

Nang isulat ang fact check na ito, walang ipinalabas na ulat o pahayag ang gobyerno, DSWD, o si Tulfo tungkol sa diumano’y panibagong programa tungkol sa pagbibigay ng ayuda pagkaupo niya bilang kalihim.

Noong Hunyo 31, sinabi ni Tulfo sa isang press briefing na nais niyang i-digitize ang pagbibigay ng ayuda sa mga nasalanta ng mga kalamidad gamit ang teknolohiya upang mapabilis ang proseso nito.

Hindi nagbigay si Tulfo ng kahit anumang plano ukol sa diumano’y pangakong mamimigay ang DSWD ng ayuda ulit sa lahat ng pamilyang Pilipino.

Sa ilalim ng emergency subsidy program (ESP) na binuo dahil sa Bayanihan to Heal as One Act, nagsimula ang pamimigay ng ayuda noong 2020. Sinimulan ito upang maibsan ang hirap ng mga Pilipino sa harap ng pandemya.

Ayon sa batas na ito, ang unang bibigyan ng ESP o ayuda mula sa DSWD ay ang mahigit 18 milyong mahihirap na pamilyang Pilipino o tinatawag na “low-income households.” Tatanggap sila mula P5,000 hanggang P8,000.

Ang huling pagbigay ng DSWD ng ayuda para sa huling lockdown dulot ng COVID-19 ay sa mga residente ng Metro Manila noon pang Agosto 2021.

Kahit kailan, hindi nabigyan ng DSWD ang lahat ng pamilya sa Pilipinas ng ayuda. (BASAHIN: What went wrong in 2020 COVID-19 ‘ayuda,’ lessons learned for 2021)

Maaaring nagmula ang sabi-sabing ito sa dating programa ni Tulfo sa kanyang palabas na “Ayuda Mo Sagot Ko” noong 2020, kung saan namigay siya ng pera sa kanyang mga tagapanood. Itinigil na ang programang ito.

Kamakailan, na-fact-check ng Rappler ang ilang mga sabi-sabing kagaya nito na may kinalaman sa diumano’y pagbibigay ng ayuda.

Kumakalat ang mga sabi-sabing mamimigay raw si Pangulong Duterte ng P10,000 na ayuda sa bawat pamilya bago bumaba sa puwesto, at mamimigay rin ng P10,000 na ayuda ang kahahalal lang na senador na si Robin Padilla.

Hindi rin totoo ang mga sabi-sabing ito.

Basahin ang mga ibang fact check na nagawa ng Rappler katulad nito:

– Sofia Guanzon/Rappler.com

Kung may nakikita kang kahina-hinalang Facebook pages, groups, accounts, websites, artikulo, o mga larawan sa iyong network, i-send ang mga ito sa factcheck@rappler.com. Maaari ring magsumite ng mga sabi-sabi sa #FactsFirstPH tipline. Ipadala lang ang mga ito bilang message sa Facebook ng Rappler, bilang direct message sa Twitter ng Newsbreak, o bilang message sa aming Viber fact check chatbot. Sa bawat fact check, labanan natin ang pagkalat ng mali o mapanlinlang na impormasyon.