HINDI TOTOO: Biktima lamang si Palparan ng kampanya ng communist party

Noong Setyembre 17, 2018, hinatulan ng Malolos Regional Trial Court na guilty o maysala si Jovito Palparan sa kasong kidnapping at serious illegal detention sa mga aktibistang sina Karen Empeño at Sherlyn Cadapan

Buod

Ang sabi-sabi: Biktima lamang ng kampanya ng Communist Party of the Philippines (CPP) si Jovito Palparan, retiradong heneral ng Philippine Army, kaya nakabilanggo.

Biktima lamang ng kampanya ng Communist Party of the Philippines (CPP) si Jovito Palparan, retiradong heneral ng Philippine Army, kaya nakabilanggo. Marka: HINDI TOTOO. Sumasang-ayon ang Rappler sa markang “Hindi Totoo” na nauna nang ibinigay ng Davao Today sa kanilang fact check sa sabi-sabing ito.

HINDI TOTOO. Sumasang-ayon ang Rappler sa markang “Hindi Totoo” na nauna nang ibinigay ng Davao Today sa kanilang fact check sa sabi-sabing ito. Ang katotohanan: Idineklarang guilty o maysala si Palparan sa mga kasong kidnapping at serious illegal detention kaugnay ng pagdukot kina Sherlyn Cadapan at Karen Empeño.

Idineklarang guilty o maysala si Palparan sa mga kasong kidnapping at serious illegal detention kaugnay ng pagdukot kina Sherlyn Cadapan at Karen Empeño. Bakit kailangang i-fact-check: Ikinakalat ng Sonshine Media Network Incorporated (SMNI) at National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) ang sabi-sabi.

Mga detalye

Noong Marso 2022, sa isang programa ng Sonshine Media Network International (SMNI), ang network ng pugante sa Estados Unidos na si Apollo Quiboloy, kinapanayam ng tagapagsalita ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) na si Lorraine Badoy ang retiradong heneral ng Philippine Army na si Jovito Palparan.

Kasalukuyang nakapiit si Palparan matapos mahatulang maysala sa pagdukot at pagdetene sa dalawang aktibista.

Ayon sa bidyo ng SMNI, biktima lamang ang tinaguriang “berdugo” na si Palparan ng kampanyang pinapangunahan ng Partido Komunista ng Pilipinas. Dagdag ni Badoy, ginawa ito kay Palparan dahil sa pagiging “epektibo” nito sa pagsugpo sa komunismo sa bansa. (BASAHIN: DOJ probes SMNI’s interview with convicted Palparan)

Hindi totoo ang sabi-sabing ito.

Ayon sa nasabing desisyon sa Criminal Case Number 3905-M-2011 at Criminal Case Number 3906-M-2011, nilabag ni Palparan ang Artikulo 267 ng Revised Penal Code, na ukol sa kidnapping at serious illegal detention.

Kasama sa mga nasentensiyahan ng reclusion perpetua, o ang pagkakakulong sa loob ng 20 taon at isang araw hanggang 40 taon, sina Lieutenant Colonel Felipe Anotado Jr. at Staff Sergeant Edgardo Osorio. Lahat sa mga akusado ay aktibo sa kanilang serbisyo sa militar nang mangyari ang naturang krimen.

Ang pagdukot ay hindi kasama tungkulin at kapangyarihan ng mga awtoridad. – Rochel Ellen Bernido/Rappler.com kasama ng Davao Today

