HINDI TOTOO: Opisyal nang aatras si Manny Pacquiao sa eleksiyon 2022

Ang sabi-sabi: Opisyal nang aatras ang kandidato sa pagkapangulong si Senador Manny Pacquiao sa parating na eleksiyon sa May 2022.

Opisyal nang aatras ang kandidato sa pagkapangulong si Senador Manny Pacquiao sa parating na eleksiyon sa May 2022. Marka: HINDI TOTOO

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Nagpahayag si Pacquiao nitong Linggo, Abril 3, na hindi siya uurong sa pagtakbo sa pagkapangulo.

Nagpahayag si Pacquiao nitong Linggo, Abril 3, na hindi siya uurong sa pagtakbo sa pagkapangulo.

Mula Marso 29, 2022, mabilis na kumakalat ang isang bidyo sa YouTube gawa ng “Showbiz Fanaticz” na pinamagatang: “JUST IN: Matapos ang MILYONES NA INUBOS| PACQUIAO, OPISYAL ng AATRAS sa PRESIDENTIAL ELECTION!?”

Ayon sa bidyo, aatras na sa 2022 eleksiyon ang kandidato sa pagkapangulong si Senador Manny Pacquiao.

Sinabi sa bidyo ang sumusunod na pahayag: “Anytime soon, Manny Pacquiao will withdraw in the 2022 election. (Anumang oras ngayon ay aatras sa 2022 eleksiyon si Manny Pacquiao.) Ito ang kumpirmadong balita galing mismo sa bibig ng boxing legend at senador na si Manny Pacquiao, matapos ang isang interview.”

Nang isulat ang fact check na ito, mayroon nang mahigit 51,000 views at 2,200 likes ang bidyo na naglalaman ng sabi-sabing ito.

Hindi totoo ang pahayag na ito.

Ayon kay Salvador “Buddy” Zamora, ang campaign manager ni Pacquiao, walang katotohanan ang sabi-sabing ito.

Nagbigay ng opisyal na pahayag tungkol dito si Zamora sa CNN Philippines noong Marso 29. Sinabi niya: “Sorry to disappoint those rumor mongers spreading lies through text blasts and fake news. SMP will never back out from this task Our Lord assigned to him.”

(Pasensiya na sa mga nagpapalaganap ng tsismis at kasinungalingan sa pamamagitan ng mga text blast at fake news. Hinding-hindi aatras si SMP sa gawain na ibinigay ng Ating Panginoon sa kanya.) SMP is Senator Manny Pacquiao.

Nitong Linggo, Abril 3, naganap ang pangalawang debate para sa mga kandidato ng pagkapangulo na organisado ng Commission on Elections. Tinanong ni Rappler reporter Lian Buan si Pacquiao tungkol sa estado ng kanyang kampanya matapos sabihin ng running mate ni Pacquiao na si Lito Atienza na pinag-iisipan niyang umatras na sa eleksiyon.

Itinanggi ni Pacquiao ang sabi-sabing aatras siya sa eleksiyon at sinabi niyang nakatutok siya sa pangagampanya sa kasalukuyan.

Sinabi ni Pacquiao: “Lahat naman, alam mo, may ganoong usapin ng withdraw-withdraw eh. Busy kami sa pangampanya.”

Dagdag niya: “Busy tayo sa pag-iikot. Wala tayong time diyan sa pag-iisip ng mag-withdraw. Hindi tayo magwi-withdraw.”

Ang YouTube channel na pinagmulan ng sabi-sabing ito ay na-fact-check na ng Rappler nang mahigit 40 na beses. Basahin ang ilan sa ibang fact check tungkol sa mga sabi-sabi ng YouTube channel na “Showbiz Fanaticz”:

