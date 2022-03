HINDI TOTOO: Walang scam sa coco levy trust fund noong panahon ni Marcos

Buod

Ang sabi-sabi: Walang scam na nangyari sa coco levy trust fund noong panahon ng diktadura ni Ferdinand Marcos, at hindi sinamantala ng mga crony niya ang mga buwis na ibinayad ng mga magsasaka para rito.

Walang scam na nangyari sa coco levy trust fund noong panahon ng diktadura ni Ferdinand Marcos, at hindi sinamantala ng mga crony niya ang mga buwis na ibinayad ng mga magsasaka para rito. Marka: HINDI TOTOO

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Marami nang nadesisyunang kaso sa Korte Suprema at Sandiganbayan na nagpapatunay na ang mga buwis na ibinayad ng mga magasasaka para sa coco levy trust fund ay ninakaw ng mga crony ni Marcos. Marami na ring nabawi na nakaw na yaman ng mga Marcos ang Presidential Commission on Good Government na ibinalik sa mga magsasaka ng niyog.

Marami nang nadesisyunang kaso sa Korte Suprema at Sandiganbayan na nagpapatunay na ang mga buwis na ibinayad ng mga magasasaka para sa coco levy trust fund ay ninakaw ng mga crony ni Marcos. Marami na ring nabawi na nakaw na yaman ng mga Marcos ang Presidential Commission on Good Government na ibinalik sa mga magsasaka ng niyog. Bakit kailangan i-fact-check: Sinabi ito ni Gobernador Danilo Suarez ng Quezon sa rally nina kandidato sa pagkapangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. at ang kanyang running mate na si Mayor Sara Duterte, na ginanap sa Tiaong, Quezon noong Marso 23, 2022.

Mga detalye

Noong Marso 23, 2022, naganap ang rally ng Uniteam nina kandidato sa pagkapangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. at ang kanyang kandidato para sa bise presidente na si Mayor Sara Duterte sa Tiaong, Quezon. Sa rally na ito, inendoso ni Gobernador Danilo Suarez si Marcos.

Nagbigay ng pahayag si Suarez tungkol sa coco levy trust fund scam na naganap noong panahon ng diktadura ni dating pangulong Ferdinand Marcos, ang ama ni Bongbong.

Ang buong pahayag ni Suarez ay: “There was no scam that happened. Alam ’nyo, mga kasama, maling-mali talaga ’yung sinasabi natin na (you know, dear friends, it’s really wrong what they say that) the coco levy was taken advantage by the crony of Marcos. Mali, eh. Those were all accusations that came out during the, after the EDSA revolution. Those are all wrong. For coco levy, the money was never stolen.”

(Walang nangyaring scam. Alam ’nyo, mga kasama, maling-mali talaga ’yung sinasabi natin na pinagsamantalahan ang coco levy ng mga crony ni Marcos. Mali, eh. ’Yan ay mga akusasyon na lumabas pagkatapos ng EDSA Revolution. Mali lahat iyon. Walang ninakaw na pera mula sa coco levy.)

Hindi totoo ang pahayag na ito.

Marami nang nadesisyunang kaso sa Korte Suprema at Sandiganbayan na nagpapatunay na ang mga buwis na ibinayad ng mga magasasaka noong diktadura ni Marcos ay ninakaw at ginamit ng kanyang mga crony upang payamanin ang sarili at ang kanilang mga negosyo.

Isa sa mga pinakamahalagang kasong ito ay ang G.R. Nos. 177857-58 mula 2012, kung saan idineklara ng Korte Suprema na ang 33 milyon na shares ng Marcos crony na si Eduardo “Danding” Cojuangco sa San Miguel ay binili gamit ang coco levy fund, kaya dapat ibalik sa gobyerno at gamitin ng mga magsasakang nabiktima nito.

Mula 1971 hanggang 1983, umabot sa P9.7 bilyon ang kinolektang buwis sa mga magsasaka mula Quezon hanggang Bicol. Pinangakuan sila ng gobyerno na makakatanggap din ng mga benepisyo mula sa mga bayad na ito. (BASAHIN: The politics of the coco levy scam: From Marcos to Noynoy Aquino)

Sa imbestigasyon ng Rappler noong 2017, makikita ang mga litrato ng sertipikasyon na nagpapatunay sa mga ibinawas na buwis at mga share ng kompanya na ipinangako ng gobyerno sa mga magsasaka. (BASAHIN: Coco levy fund scam: Gold for the corrupt, crumbs for farmers)

Noong 2021, ipinahayag ng Presidential Commission on Good Government (PCGG) sa budget hearing sa Kamara ng mga Representante na P76 bilyon mula sa binawing nakaw na yaman ng mga Marcos ay ibinigay sa mga magsasaka sa ilalim ng coco levy trust fund. (BASAHIN: HINDI TOTOO: Walang nabawi ang Pilipinas mula sa nakaw na yaman ng mga Marcos)

– Sofia Guanzon/Rappler.com

