HINDI TOTOO: Walang nabawi ang Pilipinas mula sa nakaw na yaman ng mga Marcos

Ang sabi-sabi: Walang nabawi ang Pilipinas mula sa ill-gotten wealth ng mga Marcos

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Mula 1986, P174 bilyon na ang naibalik ng Presidential Commission on Good Government (PCGG) galing sa perang ninakaw ng mga Marcos sa kaban ng bayan. Sa kasalukuyan, P125.9 bilyon pa ang pinagtatrabahuhan ng PCGG na maibalik.

Mga detalye

Kumakalat ang isang post na ginagamit ang pangalan at litrato ni dating Supreme Court associate justice Antonio Carpio at ang pahayag niya noong Enero 13 tungkol sa nakaw na yaman ng mga Marcos. (BASAHIN: FALSE: Wealth of Marcos family from ‘hard work,’ and ‘not from public funds’)

Nagsalita si Carpio sa 1Sambayan Tapatan Forum, kung saan pinag-usapan si Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., na tumatakbo sa pagkapangulo, at ang hindi nito pagbabayad ng buwis, na paglabag sa batas.

Nagbigay rin ng pahayag si Carpio tungkol sa posibleng mangyayari sa mga nakaw na kayamanan o ill-gotten wealth ng pamilya kung manalo si Marcos bilang pangulo.

Sinabi ni Carpio: “If Bongbong Marcos becomes president, I do not expect the P125 billion to be recovered anymore. The first thing he’ll do, he’ll probably abolish the PCGG (Presidential Commission on Good Government).”

(Kung maging Presidente si Bongbong Marcos, di ko na inaasahan na mababawi pa ang P125 bilyon. Ang una niya sigurong gagawin ay alisin ang PCGG.)

Ang nakalagay sa post na kumakalat: “Eh anong ginawa mo nong justice ka pa? 36 years na, hindi nyo nabawi, kasi nga wala!! D ikaw ang bobo. Ang laki siguro ng kasalanan mo kay apo Macoy, kaya takot ka!!”

Ayon sa post, walang nabawi na pera mula sa ninakaw ng mga Marcos mula 1986.

Hindi totoo ang pahayag na ito.

Binuo ni dating pangulong Corazon Aquino ang PCGG sa ilalim ng Department of Justice (DOJ) upang mabawi at maimbestigahan ang mga ninakaw na kayamanan ni dating pangulo at diktador na si Ferdinand Marcos at ng pamilya nito.

Mula 1986 hanggang sa kasalukuyan, P174 bilyon na ang nabawi ng PCGG mula sa mga ill-gotten wealth ng mga Marcos. Hanggang ngayon, pinagtatrabahuhan nilang mabawi ang natitira pang P125 bilyon. (BASAHIN: FALSE: ‘No proof’ that Marcos couple stole billions from Filipinos)

Noong 2021, ipinahayag ng PCGG sa House committee budget hearing para sa 2022 na P79 bilyon mula sa binawing kayamanan na ito ay ipinamigay sa mga magsasaka sa pamamagitan ng agrarian reform program. P76 bilyon naman ang ibinigay sa mga magsasaka sa ilalim ng coco levy trust fund, at P11 bilyon ang itinakda bilang kabayaran o compensation para sa mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao noong panahon ng Martial Law.

– Sofia Guanzon/Rappler.com

