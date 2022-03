HINDI TOTOO: Walang naitulong si Robredo sa kapitbahay sa ‘Barangay Mariana’ sa Naga

Walang 'Brgy. Mariana' sa Naga City at sa buong probinsiya ng Camarines Sur

Ang sabi-sabi: Hindi raw tinulungan noon ni Vice President Leni Robredo ang kapitbahay niya sa “Barangay Mariana” sa Naga City kaya maraming ayaw sa kanya sa barangay na iyon.

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Walang “Brgy. Mariana” sa Naga City at sa buong probinsiya ng Camarines Sur.

Walang "Brgy. Mariana" sa Naga City at sa buong probinsiya ng Camarines Sur.

Mga detalye

Sa isang muling nag-viral na Facebook post, inakusahan ng isang nagpakilalang “kapitbahay” at residente ng “Brgy. Mariana” sa Naga City, Camarines Sur, si Bise Presidente Leni Robredo ng hindi pagtulong sa kanila. Aniya, pumunta raw ang “boss” niya sa dating opisina ni Robredo at hindi ito pinapasok. Marami raw may ayaw kay Robredo sa nasabing lugar.

Hindi totoo ang sabi-sabing ito.

Kung titingnan ang opisyal na website ng Naga City, makikita na wala sa listahan ng 27 barangay ang binabanggit na “Brgy. Mariana” sa nasabing Facebook post. Kahit sa buong probinsiya ng Camarines Sur, walang Barangay Mariana sa 1,063 barangay.

Matatandaan na bago pa man pumasok sa pulitika, 10 taon muna ang iginugol ni Robredo sa pampublikong serbisyo bilang human rights lawyer sa Sentro ng Alternatibong Lingap Panligan (SALIGAN). Ang naturang opisina, na matatagpuan sa J. Miranda Avenue, Naga City, ay bukas na tumutulong sa mahihirap at walang kakayahang magbayad sa serbisyo ng mga abogado. – Rochel Ellen Bernido/Rappler.com

