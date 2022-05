HINDI TOTOO: Aamyendahan ni Sara Duterte ang K-12 program upang gawing K-14

Buod

Ang sabi-sabi: Sinabi ni vice president-elect Sara Duterte na hihingi siya ng tulong sa Kongreso para maamyendahan ang K-12 program at gawin itong K-14 basic education program.

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Edited ang quote card. Walang anumang tala sa mga opisyal na pahayagan o beripikadong social media account ang nagpapatunay na sinabi ito ni Duterte.

Mga detalye

Ayon sa isang quote card na kumakalat sa Facebook, sinabi raw ni vice president-elect Sara Duterte na hihingi siya ng tulong sa Kongreso para maamyendahan ang K-12 program at gawin itong K-14 basic education program.

Sinabi raw ni Duterte: “After my proclamation as Vice President and immediate assumption as Secretary of the Department of Education, I will immediately ask the Congress to amend the K12 program to K14+ basic education program. ROTC will be again compulsory plus two years mandatory service in the AFP without salary. SA IKAUUNLAD NG BAYAN, DISIPLINA NG KABATAAN ANG KAILANGAN.”

(Pagkatapos ng aking proklamasyon bilang bise presidente at agarang pag-upo bilang Kalihim ng Kagawaran ng Edukasyon, hihilingin ko kaagad sa Kongreso na amyendahan ang K12 program sa K14+ basic education program. Magiging compulsory muli ang ROTC at dalawang taong mandatory service sa AFP na walang suweldo.)

May pagkakahawig ang kumakalat na pekeng quote card sa quote card ng media outfit na Daily Guardian.

Hindi totoo ang sabi-sabing ito.

Edited ang quote card. Ayon sa orihinal na quote card na inilabas ng Daily Guardian, sinabi ni Duterte: “I am just waiting for the proclamation of winners in the Congress and the transition. By June 30, I am ready to rumble. We were actually both excited because educating our young people is very important in the progress and development of our country.”

(Hinihintay ko na lang ang proklamasyon sa Kongreso ng mga nanalo at ang transisyon. Pagsapit ng Hunyo 30, handa na akong magtrabaho. Pareho kaming nasasabik dahil ang edukasyon ng ating mga kabataan ay napakahalaga sa pagsulong at pag-unlad ng ating bansa.)

Wala ring anomang tala sa mga opisyal na pahayagan o beripikadong social media account ang nagpapatunay na sinabi ito ni Duterte. Hindi lumalabas ang quote card gamit ang reverse image search o simpleng search sa browser.

Lumabas ang pekeng quote card matapos ianunsiyo ni president-elect Ferdinand Marcos Jr. na si Duterte ang magiging kalihim ng Kagawaran ng Edukasyon. (BASAHIN: Sara Duterte will be education secretary – Marcos Jr.)

Dati nang na-fact-check ng Rappler ang sabi-sabi patungkol sa umano’y planong mandatory Reserve Officers’ Training Corps (ROTC) ni Duterte. (BASAHIN: HINDI TOTOO: Plano ni Sara Duterte imandato ang ROTC sa kolehiyo) – Owenh Jake Toledo/Rappler.com

Si Owenh Jake Toledo ay nagtapos bilang volunteer ng fact-checking mentorship program ng Rappler. Ang fact check na ito ay sinuri ng miyembro ng research team ng Rappler at ng senior editor.

Kung may nakikita kang kahina-hinalang Facebook pages, groups, accounts, websites, artikulo, o mga larawan sa iyong network, i-send ang mga ito sa factcheck@rappler.com. Maaari ring magsumite ng mga sabi-sabi sa #FactsFirstPH tipline. Ipadala lang ang mga ito bilang message sa Facebook ng Rappler, bilang direct message sa Twitter ng Newsbreak, o bilang message sa aming Viber fact check chatbot. Sa bawat fact check, labanan natin ang pagkalat ng mali o mapanlinlang na impormasyon.